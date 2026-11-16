Il Gatto con gli Stivali: Alessandro Carloni e il successo al botteghino

Alessandro Carloni parla del film Warner Bros. I incassi di US 20 milioni e il fascino italiano del personaggio di Dr Seuss in questa analisi esclusiva.

La pellicola animata The Cat In The Hat , prodotta da Warner Bros e co-diretta da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, ha registrato un incasso di 20 milioni di dollari nel suo weekend di apertura negli Stati Uniti. Questo risultato lo ha posizionato appena dietro il film Godzilla Minus Zero , che ha guadagnato 10 milioni di dollari in più. Nella penisola italiana, dove il film giapponese è uscito il 12 novembre, The Cat In The Hat ha totalizzato 1 milione di euro, un dato considerevole considerando la difficile storia del personaggio creato da Dr Seuss al cinema.

Il contesto produttivo e le collaborazioni

Alessandro Carloni, regista nato a Bologna e famoso a Hollywood per Kung Fu Panda e How To Train Your Dragon , spiega che la sua carriera ha subito una svolta improvvisa. Stava sviluppando tre progetti per Netflix, incluso uno con Paul McCartney, quando un cambio di direzione aziendale ha portato alla cancellazione di 25 film. Contemporaneamente, Warner Bros ha acquisito i diritti su The Cat In The Hat e ha contattato Carloni ed Erica Rivinoja per dirigere il nuovo progetto, trasformando un periodo di incertezza in una nuova opportunità creativa.

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La trasformazione dei personaggi

Erica Rivinoja descrive l'arco narrativo dei bambini nel film, che da iniziali stati di noia, indecisione e paura, maturano fino a diventare più sicuri di sé. Carloni interpreta il Gatto come una figura simile a uno psicologo o a un animale di supporto emotivo, un clown che guida i piccoli attraverso le loro emozioni. Questa interpretazione si intreccia con le esperienze personali dei registi, inclusi i cambiamenti identitari legati alla genitorialità e la perdita di un genitore per Alzheimer, che hanno influenzato profondamente la visione del progetto.

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Innovazione visiva e linguistica

La scelta stilistica del film elimina ombre e riflessi, creando un'estetica che ricorda il disegno a mano pur essendo realizzata al computer. Carloni ricorda le lezioni di suo padre, illustratore alla Gamma Film negli anni Cinquanta, sull'importanza della semplificazione delle immagini per potenziare l'impatto emotivo. Per le sequenze con gli oggetti Things , la squadra ha sviluppato un linguaggio basato su ritmo e melodia, utilizzando battiti di mani durante le storyboard per creare una comunicazione universale che ha entusiasmato lo studio.

Impatto culturale e futuro del franchise

Carloni paragona il Gatto a Pinocchio per il pubblico italiano, sottolineando come il personaggio rappresenti un mito da costruire per consolare i bambini tristi. L'obiettivo è creare una nuova mitologia in cui il Gatto arrivi per rallegrare i piccoli, proprio come Babbo Natale. Nonostante le sfide iniziali, la passione dei registi per i personaggi e la capacità di mescolare commedia ed emozione hanno trasformato un'idea potenzialmente rischiosa in un'opera cinematografica di successo internazionale.