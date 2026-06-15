Il gelato da 44 euro: la storia di una truffa a Roma

Il quotidiano britannico Times ha raccontato l'episodio di una turista che ha pagato 44 euro per due porzioni di gelato a Roma. Il giornalista Tom Kington ha esposto la storia e ha fornito consigli ai turisti per evitare truffe.

Alessandro Borghi: 'Recito un film completamente in spagnolo. Voglio mettermi alla prova, altrimenti la vita è una noia mortale'. Il giornalista britannico Tom Kington del Times a Roma per il gelato da 44 euro ha ormai superato i confini italiani, trasformandosi in una storia sul turismo in Italia e raccontata da media con un'audience globale.

Il quotidiano britannico ha mandato il suo corrispondente Tom Kington nella gelateria in questione, a pochi passi da piazza Navona. Il giornalista ha ordinato un cono con tre palline al mango, pistacchio e fragola, a cui vengono aggiunti wafer, un macaron rosa shocking, panna montata e un cannolo al cioccolato. Totale: 22 euro. La ragazza che prepara il cono, sottolinea Kington, precisa però che ci sono degli extra.

Un gelato così carico da essere 'impossibile da mangiare', scrive il giornalista. L'articolo continua elencando una serie di consigli ai turisti stranieri in vacanza a Roma per evitare truffe: 'Per un gelato a un prezzo accessibile, cercate i venditori che offrono una coppetta o un cono grande a non più di 5 €. Esistono, e l'aggiunta di panna montata in cima dovrebbe essere sempre gratuita'.

E poi: 'Per un vero espresso italiano al vero prezzo italiano di non più di 1,50 €, ordinalo in piedi al bancone di un bar. Sedersi a un tavolo e aspettare il servizio al tavolo insieme agli altri turisti raddoppierà il prezzo'. L'episodio originario risale al 3 giugno.

Una turista proveniente dalla Florida in vacanza a Roma con il marito ha raccontato di aver chiesto 'due coppette piccole' e di aver visto aggiungere panna, macaron e cannolini, interpretandoli come decorazioni comprese nel prezzo. Solo dopo il pagamento avrebbe controllato lo scontrino e scoperto il totale di 44 euro. Il totale è quindi corretto: ogni porzione è costata 22 euro.

Non si trattava, come suggeriscono alcuni titoli, di due semplici palline di gelato, ma di due porzioni indicate fiscalmente come 'maxi' e caricate con prodotti di pasticceria. Tuttavia, non è chiaro cosa sia accaduto sulla trasparenza di questi prezzi. La turista sostiene che gli extra non fossero stati richiesti e che il personale avesse lasciato intendere che fossero gratuiti.

Ha inoltre affermato di non aver visto il listino e di aver creduto che alla cassa le fosse stato detto '14', non 44 euro, probabile errore tra 'fourteen' e 'forty-four'. Il giornalista del Times ha però riportato che il listino prezzi è chiaramente esposto





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