Il Ministero delle Finanze giapponese nega di aver spinto per l'espulsione della Birmania dalla blacklist FATF, confutando report recenti. La Birmania resta sotto scrutinio internazionale.

Il Ministero delle Finanze del Giappone ha rilasciato una decisa smentita riguardo alle accuse secondo cui il governo avrebbe spinto per l'espulsione della Birmania dalla lista nera del Gruppo di azione finanziaria internazionale ( FATF). Questa dichiarazione ufficiale è arrivata dopo che la testata Reuters aveva riportato, la settimana precedente, informazioni secondo cui Tokyo era tra i paesi sostenitori della rimozione di Naypyidaw dall'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio.

Posizione Ufficiale di Tokyo

La Birmania era stata inserita nella blacklist del FATF nel 2022, momento in cui il paese è precipitato nel caos a causa di un colpo di Stato militare e di una successiva guerra civile diffusa. L'inserimento in questa lista impone ai paesi membri di applicare screenings finanziari potenziati per transazioni con la Birmania, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nella sua dichiarazione, il Ministero ha chiarito che non vi sono fatti che comprovino l'esistenza di pressioni governative giapponesi per rimuovere la Birmania dall'elenco. Il Giappone auspica invece che la Birmania compia i miglioramenti necessari per rafforzare le proprie misure contro il riciclaggio e le attività illecite correlate.

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La Situazione a Parigi

La questione è emersa nel contesto di una riunione a porte chiuse del corpo globale composto da 40 membri, tenutasi a Parigi il 30 ottobre. Durante questo incontro, la Birmania è rimasta nella lista nera, confermando lo status quo delle sanzioni finanziarie internazionali. Il Ministero ha specificato che, durante la riunione di Parigi, il Giappone non ha dichiarato il proprio desiderio di ottenere la rimozione della Birmania, contraddicendo direttamente le precedenti affermazioni di fonti governative giapponesi citate da Reuters il 30 ottobre.

Conflitto tra Fonti

Le affermazioni del Ministero creano un netto contrasto con le dichiarazioni rilasciate da una persona informata sui fatti a Reuters, che ha confermato le proprie parole giovedì, e da un altro funzionario che non è stato immediatamente raggiungibile per un commento. Questa discrepanza evidenzia una frattura interna o una comunicazione divergente all'interno delle istituzioni giapponesi riguardo alla posizione ufficiale sul Myanmar. La posizione del Ministero sembra allinearsi più strettamente con i principi di vigilanza finanziaria globale piuttosto che con possibili interessi geopolitici regionali non dichiarati.

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Risposte Internazionali

Un portavoce del governo militare della Birmania ha dichiarato a Reuters sabato che vari "paesi amici" stavano sostenendo gli sforzi del paese per essere rimosso dalla lista. Il portavoce ha citato esplicitamente gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, l'India, la Corea del Sud e l'Indonesia come nazioni che riconoscono i progressi della Birmania. Questa affermazione è stata fatta senza fornire ulteriori dettagli o prove concrete delle azioni specifiche intraprese da ciascuna di queste nazioni per influenzare il FATF.

Posizione della Corea del Sud

Il Ministero degli Affari Esteri della Corea del Sud ha dichiarato di "incentivare la Birmania a rispettare i doveri del FATF" e di coordinarsi strettamente con i paesi membri del FATF sulla questione. Il Ministero ha aggiunto che il governo sta impegnando sforzi per rafforzare le capacità dei paesi che non hanno ancora pienamente implementato gli standard del FATF per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa posizione si distingue per un approccio costruttivo e cooperativo, evitando accuse dirette o sostegno esplicito alla rimozione dalla lista nera.

Mancato Commento di Altri Paesi

Tutti gli altri paesi menzionati dal portavoce del governo militare birmano, ovvero gli Stati Uniti, la Cina, l'India e l'Indonesia, hanno rifiutato di commentare la situazione o non hanno risposto alle richieste di commento della testata. Questa mancanza di risposta da parte di altre nazioni chiave lascia aperta l'interpretazione delle loro posizioni reali. Il governo militare della Birmania non ha fornito immediatamente un commento sulla smentita giapponese, lasciando in sospeso la disputa sulle pressioni diplomatiche esercitate contro Naypyidaw.