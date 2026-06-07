Il giocatore della Roma si infortuna e perde il Mondiale

Il giocatore della Roma si è sottoposto agli accertamenti medici e ha subito un infortunio grave che lo impedirà di partecipare al Mondiale. Il tecnico italiano Carlo Ancelotti ha convocato il centrocampista dell'Atalanta Ederson per sostituire il giocatore della Roma.

Il giocatore della Roma si è sottoposto agli accertamenti medici nella mattinata di oggi. Niente da fare. Al suo posto, per il Mondiale , Carlo Ancelotti ha convocato il centrocampista dell' Atalanta Ederson .

Il giocatore della Roma si era infortunato in amichevole e ha subito preoccupato tutti. Il giocatore, una volta raggiunta la panchina, è scoppiato in lacrime ed è stato consolato dai compagni di squadra e dai membri dello staff medico. Gli esami effettuati nelle ore successive hanno purtroppo confermato i timori iniziali. La risonanza magnetica ha evidenziato un problema che impedirà al difensore della Roma di prendere parte alla rassegna iridata.

La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha ufficializzato il forfait del giocatore nella giornata di domenica. Per sostituirlo, Carlo Ancelotti ha deciso di convocare Ederson, centrocampista dell'Atalanta che era già stato inserito nella prima lista del tecnico italiano nel giugno 2025 senza però scendere in campo. Il giocatore dell'Atalanta è stato convocato per sostituire il giocatore della Roma che si era infortunato in amichevole e non potrà partecipare al Mondiale





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