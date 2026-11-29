L'articolo esplora il conflitto tra il gioco strutturato e la gamificazione della vita moderna, citando Roger Caillois e Johan Huizinga per difendere il valore del gioco libero.

Un insegnante di 48 anni, seduto sul pavimento, osserva i propri figli smontare un tavolo da gioco per trasformarlo in un arcipelago di isole. I bambini utilizzano tessere esagonali e materiali come legno, mattoni e pietre per costruire ponti, ignorando completamente le istruzioni ufficiali e i punteggi prestabiliti. Questo atto spontaneo ha innescato una riflessione profonda sulla natura del gioco e sulla sua progressiva scomparsa dalle vite degli adulti moderni.

L'evoluzione della noia e il gioco spontaneo

Il primo impulso dell'adulto è stato quello di imporre le regole, seguito dal desiderio di capire come vincere. Tuttavia, la vera realizzazione è arrivata chiedendosi se potesse unirsi a loro in quella costruzione priva di uno scopo preciso. La noia non viene più vista come un problema da risolvere, ma come la condizione necessaria in cui la mente, non sollecitata, inizia a giocare da sola, a vagare e a creare nuove associazioni. Questa esperienza ha permesso di distinguere tra il giocare un gioco, regolato da competizione e obiettivi, e il giocare dentro un gioco, un'attività antica e libera.

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Le teorie di Caillois e Huizinga

Quando i giocatori rispettano le regole ufficiali e misurano le proprie prestazioni contro un punteggio, si entra nella sfera della competizione, definita dagli antichi greci con un termine legato al dio che rappresentava il conflitto. I bambini, invece, hanno praticato quello che il sociologo francese Roger Caillois ha descritto nel suo saggio del 1958 come gioco libero. Si tratta di un'attività spontanea e non strutturata che non prevede vincitori, un formato che nella vita adulta trova quasi nessun spazio.

Questa distinzione è cruciale per comprendere le dinamiche culturali. Lo storico e critico culturale Johan Huizinga, nel suo saggio del 1938, sosteneva che il gioco ha una funzione generativa per la civiltà. Egli credeva che il diritto, la filosofia, la poesia e persino la guerra emergessero dal cerchio magico del gioco, uno spazio delimitato dove le regole abituali sono sospese. Huizinga notava con preoccupazione che, dalla fine del Settecento, il gioco occupava sempre meno spazio nella civiltà occidentale a causa dell'industrializzazione e della professionalizzazione.

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La cattura del valore digitale

Oggi i timori di Huizinga sono diventati realtà, poiché il gioco è stato catturato e imbrigliato in una cornice di produttività. Il filosofo C. Thi Nguyen definisce questo fenomeno come cattura del valore, il processo attraverso cui i valori facilmente decifrabili di un gioco invadono le attività del mondo reale. La misura ha preso il posto del senso, trasformando lo svago in qualcosa che porta metodi di misurazione e la sensazione di rimanere sempre indietro.

Tutta l'architettura della vita digitale, con i suoi feed algoritmici e la fluidità dei contenuti, spinge a inseguire risultati anziché generare senso. Monitoriamo il sonno e misuriamo la calma, mentre le app di fitness trasformano la corsa mattutina in una gara. Anche le applicazioni per imparare le lingue offrono distintivi per premiare quella che un tempo era definita curiosità. Questo processo ha trasformato in lavoro tutto ciò che in passato era il contrappunto del tempo libero.

L'impatto sulla società moderna

Il cerchio magico è stato strumentalizzato e ridotto a una semplice scarica di dopamina. Non mancano il divertimento o la competizione; l'autore stesso ha praticato sport come lo sci, il calcio e l'arrampicata, diventando un ultramaratoneta agonistico che ha partecipato a oltre cinquanta gare. Tuttavia, il vero senso, la costruzione della comunità e l'esplorazione di sé non si trovano in questi contesti strutturati, ma nelle condizioni che permettono il gioco libero.

Per comprendere questa perdita, basta osservare la mattina una metropolitana qualsiasi. Tutte le teste sono chine su uno schermo: durante la fila alla cassa, su Instagram in ascensore o per pochi secondi di tempo non strutturato. Questa mancanza di spazio vuoto scatena il panico e l'inconscio movimento delle dita verso il telefono, evidenziando come la società moderna abbia eliminato le condizioni essenziali per uno sviluppo creativo e spontaneo.