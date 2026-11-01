Il giudice Pietro Scuderi minacciato: nasconde Nina nel caso Elena Palma a Trieste

Il giudice Pietro Scuderi minacciato nasconde l'insegnante Nina De Angelis, sospettata dell'omicidio di Elena Palma, rivelando legami oscuri con il caso.

Il magistrato palermitano Pietro Scuderi sta affrontando una fase critica della sua indagine, caratterizzata da minacce crescenti che pongono a rischio la sicurezza della donna con cui ha intrapreso una relazione sentimentale, l'insegnante Nina De Angelis, interpretata da Neva Leoni. Le sue indagini, portate avanti con tenacia nonostante i pericoli, hanno portato alla luce nuovi e sconvolgenti dettagli sulla vita privata di Nina, svelando che il suo coinvolgimento nel caso dell'omicidio di Elena Palma è molto più profondo e complesso di quanto inizialmente ipotizzato dalla magistratura.

Minacce e protezione illegale del testimone

La scoperta di nuovi elementi sui rapporti tra le persone coinvolte nell'omicidio costringe Pietro a una svolta drammatica: convinto che Nina sia vittima delle intimidazioni dell'ex marito Franco, il giudice sceglie di proteggerla attivamente. Per evitare che la donna finisca nelle mani della polizia, Pietro opta per una decisione rischiosa, nascondendola e compromettendo ulteriormente la sua posizione professionale e le indagini condotte dalla collega Libera, che cerca di interrogarla nuovamente in aula senza successo.

Also read Caffè Vergnano sbarca a Santo Domingo con un nuovo coffee shop

Investigazione e nuovi sospetti su Nina

La situazione si fa tesa quando viene ritrovata una prova cruciale nell'appartamento dell'insegnante, trasformandola improvvisamente nella principale sospettata dell'omicidio. Pietro, diviso tra i propri sentimenti e la ricerca della verità, si trova a dover gestire un'operazione delicata che lo espone a pericoli sempre maggiori. La decisione di nascondere Nina rappresenta un confine morale pericoloso, mettendo a dura prova la sua integrità professionale e legale mentre cerca di chiarire i veri retroscena del caso.

Advertisement

Relazioni personali e operazioni a Trieste

Parallelamente alle vicende giudiziarie, Pietro si avvicina sentimentalmente anche a Isabella Orlando, interpretata da Monica Dugo, ma la sua vita privata subisce un colpo dopo un blitz non andato come previsto. Durante quest'operazione, il giudice riceve nuove minacce e, temendo per l'incolumità della donna, decide di allontanarla da sé per proteggerla. La narrazione si sviluppa a Trieste, con scene girate nelle aule del tribunale e in luoghi caratteristici come Piazza Unità d'Italia e il lungomare delle Rive, dove si svolgono le tensioni narrative.

Produzione e accoglienza del pubblico

Le riprese della fiction, che vede anche Lunetta Savino nel cast, hanno coinvolto il quartiere popolare di Rozzol Melara, lo Yacht Club, l'Università e la Camera di Commercio di Trieste, oltre a Monfalcone, Duino Aurisina e Muggia. Questa produzione ha conquistato poco più di 2,6 milioni di telespettatori, totalizzando uno share del 16,9%, confermando l'interesse del pubblico per le vicende del giudice triestino alle prese con un nuovo caso giudiziario complesso e dalle molteplici sfaccettature emotive.