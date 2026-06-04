Il Golden Gala 2026 sbarca a Roma: velocisti e atleti in gara

Il Golden Gala 2026 è uno degli eventi più prestigiosi del panorama internazionale dell'atletica leggera. L'evento sarà trasmesso dallo stadio Olimpico di Roma e vedrà la partecipazione di velocisti e atleti di calibro internazionale. Tra gli atleti in gara ci sono Jordan Anthony, Akani Simbine e Ferdinand Omanyala, mentre il salto triplo sarà affrontato da Andy Diaz, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024.

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Grande attesa, in casa azzurri, per nonché uno degli eventi più prestigiosi del panorama internazionale dell'atletica leggera , il Golden Gala 2026 sbarca a Roma allo stadio Olimpico per una serata imperdibile. L'evento sarà trasmesso. Senza dimenticare velocisti del calibro di Jordan Anthony, Akani Simbine e Ferdinand Omanyala. Nel salto triplo Andy Diaz - medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024 - inizia ufficialmente la sua stagione outdoor.

Il cubano naturalizzato italiano ha di recente vinto la medaglia d'oro. Occhi puntati ovviamente anche sulla fondista Nadia Battocletti, che gareggerà sui 5000m. Mancherà invece il campione mondiale in carica del salto in lungo Mattia Furlani, e presso i punti autorizzati. Sono previsti prezzi accessibili per tutte le fasce di pubblico, con sconti speciali per studenti, famiglie e gruppi





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