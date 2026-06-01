Il governatore della Banca d'Italia su intelligenza artificiale: un'opportunità quasi irripetibile

Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha dedicato uno spazio alle evidenze empiriche sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Un filone degli studi economici in grande fermento, al quale la banca centrale italiana dà un importante contributo, soprattutto per le ricadute in Italia.

Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta , ha dedicato uno spazio alle evidenze empiriche sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Un filone degli studi economici in grande fermento, al quale la banca centrale italiana dà un importante contributo, soprattutto per le ricadute in Italia.

Panetta conferma che un'adozione rapida e pervasiva dell'IA potrebbe aumentare la produttività del lavoro di più dell'1% l'anno in dieci anni, contro lo 0,2% annuale in uno scenario di adozione lenta. Questo è un'opportunità quasi irripetibile per invertire un trend che sta zavorrando la traversata italiana attraverso il ventunesimo secolo.

Tuttavia, il nostro paese e chi lo governa sembra avere un atteggiamento snob verso l'IA e le sue opportunità. Un recente studio internazionale ha riportato i risultati di un'ampia survey dei lavoratori di 7 paesi, nella quale gli italiani spiccavano su tutti nel considerare l'intelligenza artificiale generativa poco utile. Se gli altri europei si collocavano in mezzo, gli americani si dimostravano all'opposto meno insensibili alle virtù dell'IA.

E anche tenendo in considerazione tutte le variabili socio-economiche tradizionalmente citate a giustificare il gap di adozione nei confronti dei paesi più avanzati e in particolare degli Usa, rimane un residuo intorno al 50% attribuibile ad altri fattori, in particolare due più importanti di tutti: l'incoraggiamento di chi guida l'azienda ai propri dipendenti nell'adottare l'IA e la messa a disposizione di software IA. In troppe aziende nostrane, l'adozione dell'IA è ostacolata o quantomeno non è vissuta dal top management come la sfida decisiva dei nostri tempi.

Il governo ha pensato bene di non prevedere un ministro per il Digitale, nonostante il Pnrr vedesse in quella transizione la priorità principale. Un peccato originale e reiterato visto che qualche settimana dopo la costituzione del governo Meloni è stato rilasciato ChatGpt, 20 novembre 2022, data spartiacque nella salienza dell'intelligenza artificiale nel dibattito pubblico in tutto il mondo.

Eppure, il governo continua a vivere il paradosso di un sottosegretario che si occupa di intelligenza artificiale senza avere né il rango di ministro né la relativa cassa di cui dispongono invece ministeri come quello delle Imprese e del Made in Italy e dell'Università e della Ricerca. Proprio nel giorno dell'assemblea annuale di Banca d'Italia è avvenuto il primo incontro congiunto del ministro Adolfo Urso e del sottosegretario Alessio Butti di cui si abbia notizia dall'inizio del governo Meloni con un rappresentante di governo straniero, la ministra francese, delegata per l'IA e le tecnologie digitali, Anne Le Hénanff, a latere della riunione del G7 a presidenza transalpina.

A questo peccato d'origine ne vanno sommati almeno altri due. Una strategia nazionale per l'IA varata nel 2024 senza budget dedicato e che si avvia alla conclusione alla fine di quest'anno largamente inattuata o, nei casi migliori, ancora in via di implementazione. E un coordinamento ancora troppo scarso per non dire inesistente tra policy e incentivi nazionali e regionali/locali, sottolineato nella sua relazione dallo stesso governatore.

In attesa che diventi operativo quel Tavolo permanente degli incentivi previsto dal Codice varato dal governo che include Stato e Regioni, queste ultime con dotazioni economiche spesso cospicue, arricchite dai fondi europei. Ma più ancora dei soldi conta spesso l'atteggiamento di trascuratezza nei confronti dell'IA





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