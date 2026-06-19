Il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda dimesso dall'ospedale e pronto a tornare in ufficio

Il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda è stato dimesso dall'ospedale dopo due settimane di ricovero per una cisti epatica infetta. Tornerà in ufficio martedì e proseguirà le cure per altre due settimane. Intanto la BOJ ha alzato i tassi di interesse al livello più alto degli ultimi 31 anni durante una riunione a cui Ueda non ha potuto partecipare. La mossa segna una tappa importante nella normalizzazione della politica monetaria giapponese.

Il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda , è stato dimesso dall'ospedale venerdì, come comunicato dalla banca centrale. Ueda, 74 anni, era ricoverato da circa due settimane per il trattamento di una cisti epatica infetta.

Secondo una nota della BOJ, il governatore tornerà in ufficio a partire da martedì e proseguirà le cure per circa due settimane. La sua assenza aveva impedito la partecipazione alla riunione di politica monetaria tenutasi martedì, durante la quale la banca centrale ha deciso di aumentare i tassi di interesse, portandoli al livello più alto degli ultimi 31 anni.

L'evento ha suscitato attenzione sui mercati finanziari e sull'andamento della politica monetaria giapponese in un periodo di crescenti pressioni inflazionistiche e di un cambio di fase nel lungo perido di accomodamento monetario. Nonostante l'assenza del governatore, il board della BOJ ha mantenuto la decisione di inasprire la politica, segnalando una crescente fiducia nella sostenibilità della ripresa economica interna e nella necessità di normalizzare i tassi dopo anni di tassi negativi e acquisti massicci di asset.

La decisione di giugno rappresenta un passo significativo verso la normalizzazione e arriva mentre l'economia giapponese mostra segnali di resilienza, con una crescita moderata ma stabile e un mercato del lavoro in miglioramento. I mercati reagiranno alla notizia del ritorno di Ueda, considerato un pilota fermo nella navigazione tra le diverse priorità: la lotta all'inflazione, la tutela della crescita e la gestione della volatilità nei mercati bond.

Il governatore, sotto la cui guida la BOJ ha abbandonato gradualmente la politica di tassi negativi, dovrà ora affrontare la sfida di sostenere la ripresa senza compromettere la stabilità finanziaria, in un contesto globale caratterizzato da politiche monetarie restrittive nelle principali economie avanzate e da una certa incertezza sul fronte geopolitico. Le prossime riunioni della BOJ saranno monitorate con attenzione, poiché le decisioni future dipenderanno dall'evoluzione dell'inflazione, dei salari e della fiducia dei consumatori.

Il ritorno di Ueda al vertice operativo della banca centrale giapponese, dunque, arriva in un momento cruciale, in cui la direzione della politica monetaria dovrà bilanciare le esigenze di breve periodo con la credibilità a lungo termine dell'istituto





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