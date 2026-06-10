Il governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda in ospedale

Il governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda è stato ricoverato in ospedale per cure mediche e non potrà partecipare alla prossima riunione politica del 15-16 giugno.

Il governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda è stato ricoverato in ospedale per cure mediche e non parteciperà alla riunione politica del 15-16 giugno, ha detto mercoledì la banca centrale.

Il vice governatore Ryozo Himino presiederà la revisione dei tassi al posto di Ueda e l'altro vice governatore, Shinichi Uchida, terrà la conferenza stampa post riunione, ha dichiarato la BOJ in un comunicato. Ueda dovrebbe rimanere in ospedale per circa due settimane, lavorare a distanza e partecipare alla prossima riunione politica del 30-31 luglio, ha aggiunto la BOJ





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