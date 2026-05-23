Il governo amplia il fronte del ricambio generazionale nella pubblica amministrazione

Lo stesso ministro per la Pubblica amministrazione ha annunciato che il governo accelera sul fronte del ricambio generazionale nella pubblica amministrazione con l'obiettivo di assumere tra le 200mila e le 250mila persone tra il 2026 e il 2028. Ciò è in linea con i dati degli ultimi tre anni che hanno visto assumere 641.000 persone dal 2023 al 2025.

Il governo accelera sul fronte del ricambio generazionale nella pubblica amministrazione: i nuovi dipendenti statali saranno sempre più giovani. Lo ha annunciato lo stesso ministro per la Pubblica amministrazione,, parlando al Festival dell'economia di Trento.

Per il 2026 gli obiettivi sono tracciati:"Contiamo di assumere tra le 200mila e le 250mila persone", ha detto Zangrillo, dopo che 641.000 unità sono già entrate nel triennio 2023-2025. Ma l'orizzonte è ampio, al 2032, e le amministrazioni statali dovranno trovarsi a sostituire la generazione dei"baby boomer" che va in pensione. Così, le opportunità di occupazione tramite i concorsi pubblici aumentano. Sono piuttosto ottimista - ha spiegato Zangrillo - per diverse ragioni.

Intanto per una ragione di tipo numerico nel senso che le attività che abbiamo svolto in questi anni finalizzate a rendere il nostro processo di reclutamento più efficace ci hanno dato ragione. Dal 2023 al 2025 abbiamo assunto 641.000 persone e quindi diciamo che è un risultato di straordinaria importanza. Nel 2026 contiamo di assumere tra le 200mila e le 250mila persone.

Abbiamo un piano di reclutamento per il 2026 che è in linea con i numeri che abbiamo avuto negli ultimi tre anni. Solo nel mese di gennaio ne sono entrate 24.600". La vista è sul 2032:"Abbiamo necessità di un ricambio generazionale - ha spiegato il ministro della Pa - in quanto nel 2032 perderemo un milione di persone che maturano i requisiti per la pensione".

La Pubblica amministrazione continua ad assumere i"classici" assistenti e funzionari amministrativi, ma cerca sempre più anche informatici, economisti, statistici, tecnici, esperti Pnrr, esperti di comunicazione, valutatori di politiche pubbliche, ispettori, professionalità sociali e sanitarie





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Popolazione Lavoro Governo PPA Ricambio Generazionale Nuovi Dipendenti Opportunità Di Occupazione Concorsi Pubblici Reclutamento Numeri Triennio Concorrente Valutazione Governanti Monitoraggio Spending Review Analisi Delle Politiche Pubbliche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ferrari, il programma della casa di Maranello per il Motor Valley Fest 2026Da giovedì 28 a domenica 31 maggio si terrà, a Modena, il Motor Valley Fest 2026, in cui Ferrari prenderà parte all'evento con una serie di attività e l'esposizione della gamma attuale. (ANSA)

Read more »

Come vestirsi con stile durante la mezza stagione: le ultime tendenze 2026 per l'era CovidUn'eredità della pandemia, la moda loungewear ha mutato per sempre il modo di vestire quotidiano e si conferma ancora oggi attraverso il filtro della 'unica vera compagna di stile' dell'era covid - le slippers. E il suo fascino decoupero continua! Comprendiamo com'

Read more »

Un Posto al Sole | Anticipazioni puntata 22 maggio 2026Un Posto al Sole anticipazioni puntata 22 maggio 2026. Ecco nel dettaglio cosa succederà negli episodi.

Read more »

Tutti gli eventi del Foglio nel 2026Dalla politica allo sport, dall'innovazione all'economia. Ecco un calendario con tutte le conferenze, le tavole rotonde e gli eventi aperti al pubblico che il Foglio organizza quest'anno

Read more »