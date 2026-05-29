Il governo brasiliano critica la decisione degli Stati Uniti di designare le bande di narcotrafficanti come organizzazioni terroristiche

Il governo brasiliano ha criticato la decisione degli Stati Uniti di designare le bande di narcotrafficanti brasiliane come organizzazioni terroristiche. La mossa è stata definita 'confusa e controproducente' e minaccia la sovranità nazionale e la cooperazione internazionale per combattere il crimine.

Il governo brasiliano ha criticato la decisione degli Stati Uniti di designare le bande di narcotrafficanti brasiliane come organizzazioni terroristiche . La mossa è stata definita 'confusa e controproducente' e minaccia la sovranità nazionale e la cooperazione internazionale per combattere il crimine.

La presidenza brasiliana ha dichiarato che non accetterà misure arbitrarie dall'estero come pretesto per attaccare la sovranità e l'economia del paese. Il governo brasiliano aveva cercato di evitare tali designazioni, temendo che potessero spianare la strada a un'eventuale azione militare statunitense o a sanzioni contro le banche che, inconsapevolmente, fanno affari con i membri delle bande.

Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha accusato il senatore Flavio Bolsonaro di 'tradire la nostra patria' e di aver chiesto agli Stati Uniti di etichettare le bande come terroristi. Lula ha promesso di rimanere concentrato sulla lotta interna contro entrambe le bande, che dominano il traffico di droga in gran parte del Brasile e hanno ampliato i legami in tutta l'America Latina





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