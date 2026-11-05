Il Governo contesta la legge sul fine vita in Veneto davanti alla Corte Costituzionale

Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale veneta sul suicidio assistito, creando tensioni nella Lega. Analisi delle posizioni di Meloni, Salvini e Calderoli.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge regionale sul fine vita approvata in Veneto. Questa mossa strategica genera un acceso dibattito nazionale, poiché la Regione a guida leghista era l'unica area di centrodestra ad essersi dotata di una normativa specifica sul suicidio assistito. L'iniziativa aveva avuto l'appoggio esplicito dell'ex presidente della Regione, Luca Zaia, che ne era stato il principale artefice politico.

Divisione interna nella Lega e voto al governo

Il leader della Lega, Matteo Salvini, non ha partecipato alla riunione del Consiglio dei ministri, un assenza interpretata come un chiaro segnale di dissenso verso una decisione che pone il suo partito in una posizione di difficoltà. Nel frattempo, ha espresso un voto contrario l'altro leghista di spicco, Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali. Calderoli manifestava scetticismo sull'impugnazione da diverse settimane e, secondo fonti ben informate da HuffPost, si era limitato a portare la questione sul tavolo governativo senza proporre attivamente la contestazione legale.

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Nonostante le riserve di Calderoli, la maggioranza dei ministri ha votato a favore dell'invio della legge regionale alla Consulta. Di fronte a questa esito, il ministro ha palesato il suo dissenso ufficiale. Gli altri esponenti leghisti, Giancarlo Giorgetti e Alessandra Locatelli, erano assenti alla seduta. L'irritazione all'interno del partito per questa che viene definita una "colpo basso" alla regione a guida leghista è palpabile. Un fedelissimo di Salvini ha dichiarato che la legge era già stata significativamente attenuata e che impugnarla costituisce una forzatura, aggiungendo che fino ai minuti precedenti al voto si sperava in un dietrofront del governo.

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Conflitto giuridico sulla visita medica e ruolo di Meloni

Le tensioni tra Stato e Regione si erano already manifestate nei giorni scorsi, quando il governo aveva inviato una lettera formale al presidente della Regione Veneto, il leghista Alberto Stefani, sollevando specifici rilievi giuridici sul testo normativo. Uno dei punti critici riguardava la procedura della visita medica obbligatoria per la persona che richiede il suicidio assistito. La dicitura "ove richiesta" inserita nel testo regionale non è piaciuta al governo centrale, che ne ha contestato la compatibilità con le norme superiori. La Regione ha respinto tali critiche, difendendo con fermezza il testo approvato in consiglio regionale.

Questa normativa si distingue da quelle presentate in altre regioni, come Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, poiché era stata oggetto di numerosi emendamenti durante il processo legislativo locale. Elementi decisivi nel guidare la scelta del governo hanno incluso la posizione di Giorgia Meloni, contraria da sempre al suicidio assistito, e il suo stretto collaboratore Alfredo Mantovano, che hanno sostenuto la necessità di intervenire per garantire l'uniformità delle tutele sanitarie in tutto il Paese.