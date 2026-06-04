Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che il governo interverrà con un decreto ministeriale per superare il limite di spesa per l'istituto del 5 per mille dell'Irpef. Il ministro ha precisato che il governo valuterà la disponibilità di risorse e che fino al 6 giugno non sarà possibile stabilire una quota definitiva.

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che il governo interverrà con un decreto ministeriale per superare il limite di spesa per l'istituto del 5 per mille dell'Irpef.

Il ministro ha precisato che il governo valuterà la disponibilità di risorse e che fino al 6 giugno non sarà possibile stabilire una quota definitiva. Giorgetti ha inoltre sottolineato l'importanza di un accurato monitoraggio sulle effettive destinazioni delle risorse del 5 per mille, al fine di evitare abusi e garantire che l'opzione del contribuente consenta di realizzare i previsti fini sociali.

La legge di bilancio per il 2026 ha ulteriormente incrementato il limite di spesa per l'istituto del 5 per mille, innalzandolo a 610 milioni di euro annui. Lo scorso 21 maggio l'Agenzia delle entrate ha comunicato gli elenchi dei beneficiari per la ripartizione delle scelte per la devoluzione della quota del 5 per mille dell'Irpef relativa all'anno finanziario 2025, determinata in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni presentate lo scorso anno.

Gli ammessi al contributo sono 96.540 per un importo complessivo pari a 602.470.200,08 euro. Il ministro ha inoltre annunciato che il governo intende promuovere un adeguamento normativo del 5 per mille, diretto a garantire costantemente il monitoraggio e l'allineamento dell'ammontare delle risorse frutto delle scelte dei cittadini con le somme effettivamente erogate per le previste finalità.

Il futuro adeguamento normativo relativo al 5 per mille deve significare anche un accurato monitoraggio sulle effettive destinazioni delle risorse medesime, al fine di evitare abusi e garantire che l'opzione del contribuente consenta di realizzare i previsti fini sociali





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