Il governo italiano approva decreti sull'IA: regole per la sorveglianza facciale e la tutela dei dati

Il Consiglio dei ministri ha varato due decreti attuativi della normativa europea sull'intelligenza artificiale, con disposizioni che spaziano dalla scuola alla responsabilità civile, fino alle regole per l'uso dell'IA nelle forze di polizia. Focus sulla distinzione tra identificazione in tempo reale e a posteriori, con limiti rigorosi e garanzie per la privacy.

Il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi di recepimento del quadro europeo sull'Intelligenza artificiale, stabilendo come principio generale che l'algoritmo può essere uno strumento di supporto ma non un sostituto della decisione umana.

Le normative interessano diversi ambiti, dall'istruzione alla responsabilità civile per danni causati dall'IA, fino alla protezione dei lavoratori. Uno dei capitoli più significativi riguarda l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, con particolare attenzione a due aspetti critici: la sorveglianza facciale e l'utilizzo di dati biometrici. Il decreto distingue due tipologie di impiego: l'identificazione biometrica remota in tempo reale e il riconoscimento facciale a posteriori.

La prima, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è consentita esclusivamente per prevenire minacce gravi e specifiche, per ricercare persone scomparse o vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. Le richieste devono specificare finalità, durata, area territoriale, persone interessate, banche dati e tecnologie utilizzate. L'autorizzazione ha carattere temporaneo, con un limite iniziale di quindici giorni, prorogabile in presence di motivi giustificati.

Per quanto riguarda il riconoscimento a posteriori, il decreto permette di integrare sistemi di videosorveglianza esistenti con componenti di IA, ma l'attivazione è possibile solo dopo la commissione di un reato, anche tentato, e solo per identificare persone già sospette sulla base di elementi oggettivi e verificabili. In casi di esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono essere conservati localmente per sette giorni insieme ai dati anagrafici, con la possibilità di confrontarli con una base dati locale unicamente dopo che un reato è stato commesso.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha sottolineato che ogni utilizzo dell'IA per la sicurezza deve essere sottoposto a una revisione e sorveglianza umana qualificata, deve garantire la tutela dei dati personali e sensibili, e che l'IA è uno strumento di supporto, non un poliziotto automatizzato: le decisioni finali spettano sempre all'essere umano. Non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di 'grande fratello' generalizzato, ed è vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche.

L'impiego da parte della polizia si concentra soprattutto su attività di videosorveglianza, riconoscimento facciale e utilizzo di dati biometrici per finalità legate all'accertamento dell'identità successivo alla commissione di reati. Vengono inoltre stabilite garanzie aggiuntive: i dati biometrici sono conservati solo per sette giorni e poi cancellati automaticamente, i log delle operazioni sono conservati per cinque anni per prevenire abusi, è vietato prendere decisioni basandosi esclusivamente sul risultato del riconoscimento facciale, ed è vietata qualsiasi forma di identificazione biometrica generalizzata non collegata a un procedimento penale.

Il decreto interviene anche sul codice di procedura penale, introducendo l'articolo 359-ter, che prevede la richiesta di autorizzazione del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari per l'identificazione o localizzazione tramite IA





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