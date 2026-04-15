Il governo italiano valuta interventi nel calcio: opportunità e criticità a confronto

Il governo italiano sta considerando la possibilità di intervenire nel calcio, valutando le criticità del sistema e le possibili soluzioni, tra cui la nomina di un commissario straordinario. Nel frattempo, a Vinitaly, si discute di strategie per il turismo enogastronomico campano e l'espansione del mercato vinicolo.

Il calcio italiano è consapevole di avere una finestra d'opportunità, forse l'ultima, per intervenire. Più che tra i vari candidati, che si stanno già riposizionando nel nuovo corso, che sarebbe solo una riedizione del precedente, già promotore dell'affare sulle prospettive del calcio italiano, il governo ha esplicitato la sua posizione: 'Non è un problema di nomi...' Lo ha fatto a suo modo: 'Ritengo che il governo abbia la possibilità di nominare un commissario per la FIGC , se c'è volontà, in meno di un anno si è già sistemato tutto'. Pur con cautela, le parole del ministro confermano che l'esecutivo sta valutando seriamente un intervento per affrontare le criticità che sono alla base del movimento calcistico. In particolare, si sta ragionando su due aspetti cruciali. Norme e risorse finanziarie: questi sono i due pilastri su cui si basa il sistema e, intervenendo in modo mirato, si potrebbe dare una svolta. La modifica della legge Melandri-bis, che riguarda la mutualità e i proventi dei diritti televisivi da cui dipende la vita delle squadre, potrebbe essere un deterrente per indurre la Serie A a più miti consigli, ovvero a rinunciare a Malagò. L'esecutivo spera di ottenere consensi anche dall'opposizione, dato che le critiche alla gestione Gravina sono state trasversali. Il ministro, ottimista, spera che il cambiamento possa partire dall'interno, e quindi valuterà le mosse delle altre componenti. La candidatura di un ex calciatore sarebbe un segnale incoraggiante, ma finora le componenti tecniche (che insieme valgono addirittura il 30% pur non rappresentando più nessuno) sono apparse totalmente distaccate dal sistema. Il governo attenderà un segnale, ma non troppo a lungo, anche perché le elezioni del 22 giugno non sono lontane, e quelle per le candidature del 13 maggio sono ancora più vicine. Altrimenti, potrebbe seriamente considerare l'intervento diretto.

Vinitaly, Maraio: 'Il turismo enogastronomico è una leva strategica, investiamo su identità e territori'. Verona, 15 apr. (Adnkronos) - 'La filiera del turismo enogastronomico rappresenta una leva strategica di sviluppo importante per la nostra regione'. Così l'assessore al Turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio, ha commentato alla cinquantottesima edizione di Vinitaly, a Verona. 'La Campania si distingue come unicum straordinario, con una fascia costiera rinomata in tutto il mondo e flussi turistici consolidati, ma anche aree interne ricche di attrattori culturali, turistici e, soprattutto, di prodotti enogastronomici', ha sottolineato Maraio. 'Mettere insieme questo sistema significa investire in un settore con grandi potenzialità economiche per il futuro della nostra regione, e su questo stiamo investendo', ha concluso l'assessore al turismo.

Vinitaly, Bonavitacola: 'Il vino campano già trainante, da Verona un programma condiviso per nuovi mercati'. Verona, 14 apr. (Adnkronos) - 'Il vino campano di per sé è già trainante, quindi non aspettavamo l'America's Cup'. All'edizione 2026 di Vinitaly, l'assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, ha evidenziato la solidità del comparto vitivinicolo regionale e la necessità di rafforzare la proiezione internazionale attraverso nuove sinergie e strategie condivise. 'L'America's Cup è un evento mondiale e dobbiamo far conoscere il vino campano in tutto il mondo, poiché è già in gran parte riconosciuto; tuttavia, i mercati sono turbolenti', ha detto, sottolineando le criticità legate al contesto economico globale e alle tensioni commerciali, in particolare per quanto riguarda i dazi e l'export verso gli Stati Uniti. Bonavitacola ha indicato le nuove opportunità di espansione per le imprese del settore: 'Ci sono aperture di nuovi mercati, sia nell'Europa dell'Est, sia nell'Asia orientale, sia nel Sud America, che possono offrire nuove possibilità di crescita'. Infine, l'assessore ha ribadito la necessità di un lavoro di filiera: 'Dobbiamo collaborare molto con i consorzi di tutela, perché sono loro che operano in prima linea, che conoscono le problematiche del settore, le priorità, dove possiamo aiutarli, cosa correggere, e quindi da questo Vinitaly mi auguro che emerga un programma condiviso, che coinvolga istituzioni, operatori, sistema camerale, sistema delle associazioni del mondo agricolo, perché solo così si può andare avanti in modo collaborativo e positivo'.

Milano, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Nuove speranze contro il cancro al pancreas grazie a una pillola sperimentale che, nella fase 3, su pazienti con tumore metastatico, ha ottenuto un raddoppio della sopravvivenza rispetto alla chemioterapia. I risultati sono stati annunciati dall'azienda californiana Revolution Medicines, che si concentra sullo sviluppo di terapie oncologiche contro neoplasie dipendenti dal sistema Ras. Lo studio clinico globale RASolute 302, randomizzato e controllato, ha valutato daraxonrasib - il farmaco capostipite di una nuova classe di Ras-inibitori - in pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac) metastatico precedentemente trattati





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