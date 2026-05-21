Il governo sta lavorando per prorogare lo sconto sulle accise sui carburanti per evitare il fermo dei mezzi degli autotrasportatori. Tuttavia, le difficoltà sono crescenti e le ipotesi per il nuovo decreto legge sono diverse.

Il governo lavora per prorogare lo sconto sulle accise sui carburanti per evitare il fermo dei mezzi degli autotrasportatori. Tuttavia, le difficoltà sono crescenti e le ipotesi per il nuovo decreto legge sono diverse.

Tra queste, vi è un prolungamento dello sconto accise per un breve periodo, probabilmente un paio di settimane, e la possibilità di utilizzare l'extragettito Iva per coprire le spese. Gli autotrasportatori richiedono un ristoro per gli extracosti sostenuti, una cifra di 400 milioni di euro da sommare ai 100 milioni già previsti come rimborso nel primo decreto sulle accise.

Il governo sta prendendo in considerazione l'idea di procedere con interventi mirati per sostenere le categorie che più risentono del caro petrolio, come gli autotrasportatori e il Trasporto pubblico locale. Il decreto dovrebbe anche contenere risorse aggiuntive per le aziende del Trasporto pubblico locale e la proroga per i pagamenti delle imposte dei contribuenti partite Iva che sono sottoposti agli indici di affidabilità fiscale, gli ISA





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