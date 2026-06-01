Il governo Meloni accelera sulla legge per la sicurezza delle piscine dopo le tragedie dei bambini

Il ministro Musumeci invoca l'approvazione rapida del ddl che inasprisce controlli e sanzioni per piscine pubbliche e private, con nuove regole anche per gli impianti domestici, dopo una serie di annegamenti giovanili.

Il governo Meloni sta spingendo per l'approvazione rapida di un disegno di legge in Parlamento volto a mettere in sicurezza le piscine, sia pubbliche che private, dopo una serie di annegamenti di bambini che hanno colpito l'opinione pubblica.

Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha sottolineato l'urgenza dell'intervento, ricordando che il testo giace da un anno nelle aule parlamentari e che nel frattempo sono morti altri tre bambini prima ancora dell'inizio dell'estate. La tragedia di Matteo Brandimarti, l'undicenne rimasto incastrato nello scarico di una vasca idromassaggio di un hotel, ha riacceso il dibattito.

Musumeci ha lanciato un appello ai capigruppo e ai presidenti delle commissioni competenti di Camera e Senato, invitando a superare i cosiddetti bizantinismi della politica e a fare della sicurezza dei cittadini, specialmente dei più indifesi, una priorità. Il disegno di legge, di cui lo stesso Musumeci è firmatario insieme al ministro Orazio Schillaci, mira a introdurre una disciplina statale uniforme che riguardi anche le piscine domestiche.

Tra le misure principali del provvedimento vi sono il rafforzamento dei controlli, l'obbligo di sistemi di sicurezza più rigorosi e l'incremento delle sanzioni per i gestori che non rispettano le norme. Per chi non assicura sufficiente assistenza o sorveglianza dei bagnanti sono previste multe da 1.000 a 6.000 euro.

Sanzioni progressive per il superamento della capienza massima: una base di 100 euro più 5 euro per ogni persona in eccesso fino al 29% in più rispetto al limite, e 10 euro per ogni persona oltre quella soglia. Per la mancata osservanza delle prescrizioni del regolamento interno le multe variano da 100 a 600 euro. Se non si adegua anche dopo le prescrizioni dell'azienda sanitaria, la sanzione sale tra 1.000 e 6.000 euro.

Inoltre, il mancato allestimento di un locale di primo soccorso comporta una multa da 1.000 a 6.000 euro, mentre l'assenza della cassetta di primo soccorso prevede una sanzione da 500 a 3.000 euro. Il testo prevede anche l'obbligo per il gestore di chiudere la piscina e comunicarlo all'azienda sanitaria qualora i controlli interni evidenzino rischi per la salute degli utenti. Le piscine dovranno essere periodicamente manutenute e dotate di dispositivi di protezione adeguati per prevenire incidenti domestici e annegamenti.

Tra questi, almeno un salvagente anulare ogni 100 metri quadri di superficie e almeno un dispositivo di protezione tra una barriera invalicabile e un telo di copertura rigida portante. L'obiettivo finale è ridurre drasticamente il numero di incidenti, specialmente tra i bambini, e garantire standard di sicurezza omogenei in tutto il territorio nazionale. Il ministro Musumeci spera che prevalga in ogni parlamentare lo spirito di genitore prima di quello politico, per arrivare all'approvazione del ddl nel più breve tempo possibile





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