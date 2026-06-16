Il governo italiano ha chiesto alla Commissione europea di equiparare i soldi da destinare al riarmo a quelli per contenere gli effetti della crisi energetica dovuta alla guerra in Iran. La Commissione ha risposto concedendo sì flessibilità, ma non per tagliare le accise sui carburanti.

Il governo Meloni ha chiesto alla Commissione europea di equiparare i soldi da destinare al riarmo a quelli per contenere gli effetti della crisi energetica dovuta alla guerra in Iran, in modo da non considerarli ai fini del patto di stabilità.

La Commissione ha risposto concedendo sì flessibilità, ma non per quello che chiedeva Roma, cioè per tagliare le accise sui carburanti. La flessibilità può esserci solo per affrontare la dipendenza dai combustibili fossili, e quindi gli investimenti nelle rinnovabili vanno fuori dal calcolo del deficit. L'argomento a favore sia delle spese per il riarmo sia per la transizione ecologica è che aumentano la sicurezza nel medio periodo a fronte di costi immediati. Ma l'impatto sulla crescita è diverso.

L'ufficio parlamentare di bilancio ha stimato che la spesa italiana in armamenti ha un moltiplicatore inferiore a uno, cioè per ogni euro investito si genera meno di un euro di pil. Le spese per la transizione ecologica hanno un moltiplicatore pari a due: per ogni euro investito se ne generano due di pil.

Quindi, almeno in via di principio, un po' di ragione Giorgia Meloni ce l'aveva nel confronto con Bruxelles: se c'è flessibilità sul deficit per il riarmo, a maggior ragione dovrebbe esserci per la transizione ecologica. Quella vera però, che la destra italiana ha sempre ostacolato. L'Italia è uno dei principali consumatori di energia fossile in Europa e la sua dipendenza dai combustibili fossili è una delle più alte del continente.

La crisi energetica dovuta alla guerra in Iran ha messo in evidenza la necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e di aumentare gli investimenti nelle rinnovabili. La Commissione europea ha stabilito che gli investimenti nelle rinnovabili possono essere considerati come una forma di aiuto di stato e quindi non devono essere inclusi nel calcolo del deficit. La destra italiana ha sempre ostacolato la transizione ecologica e ha preferito investire nella produzione di energia fossile.

La decisione della Commissione europea di concedere flessibilità sul deficit per gli investimenti nelle rinnovabili è un passo importante verso la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la transizione ecologica. Tuttavia, la destra italiana deve ancora dimostrare di essere disposta a prendere misure concrete per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e aumentare gli investimenti nelle rinnovabili





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