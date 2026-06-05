Il governo Meloni dà attuazione al Patto Ue su migrazione e asilo

Il governo italiano sta lavorando per dare attuazione immediata al Patto Ue su migrazione e asilo, pronto a entrare in vigore a partire da venerdì 12 giugno. Il centrodestra vuole rilanciare uno dei temi maggiormente sentiti dall'elettorato di riferimento, ovvero l'operazione Albania e l'attività dei centri di Gjader e Shengjin.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi stanno lavorando per dare attuazione immediata al Patto Ue su migrazione e asilo, pronto a entrare in vigore a partire da venerdì 12 giugno.

Il centrodestra vuole rilanciare uno dei temi maggiormente sentiti dall'elettorato di riferimento, ovvero l'operazione Albania e l'attività dei centri di Gjader e Shengjin. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato apertamente di 'rivoluzione copernicana', riferendosi alle disposizioni che impongono agli Stati di esaminare le procedure accelerate di frontiera che il diritto comunitario rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Il governo italiano dovrà esaminare fino a 16.032 domande tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027.

In attuazione del nuovo Patto la procedura troverà applicazione obbligatoria nel caso di soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale, provenienti da Paesi che mostrano un tasso di accoglimento di domande inferiore al 20 per cento o che abbiano presentato informazioni o documenti falsi. Le procedure dovranno concludersi entro un massimo di 12 settimane. E per rispettare questo limite il Parlamento italiano sarà chiamato a definire i tempi della fase amministrativa e di quella giudiziaria.

Ma non solo: sarà necessario rafforzare gli organici e le strutture degli uffici amministrativi e giudiziari coinvolti nell'esame delle domande. Le norme comunitarie prevedono che i richiedenti asilo dovranno soggiornare in determinate zone. E il decreto-legge approvato dal governo si sofferma su questo aspetto.

Come si legge in una nota di Palazzo Chigi il provvedimento introduce norme relative all'obbligo di risiedere in un luogo specifico, disposto dal prefetto nei casi previsti, al relativo reclamo giurisdizionale, alla valutazione del rischio di fuga, alle misure alternative al trattenimento e alla disciplina del trattenimento del richiedente. Le persone coinvolte verranno ospitate quindi alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze oppure all'interno di zone di transito o di altre strutture designate dal governo senza che ciò comporti però un'autorizzazione all'ingresso sul suolo nazionale.

E spetterà a ogni Paese europeo individuare i centri ad hoc - nei territori di frontiera - nel quale ospitare i richiedenti asilo per l'intera durata dell'iter. Il testo introduce anche la disciplina del fermo amministrativo per gli accertamenti, prevedendo la comunicazione al procuratore della Repubblica, la convalida del giudice di pace e alcune garanzie specifiche per i minori.

Concretamente la misura consentirà alle autorità italiane di trattenere il cittadino straniero per un massimo di 72 ore con l'obiettivo di completare gli accertamenti necessari sull'identità della persona e sulla sua eventuale pericolosità. Il provvedimento varato dall'esecutivo introduce poi anche le cause di rigetto della domanda alla frontiera, tra cui la 'manifesta infondatezza' e il 'ritiro implicito'.

All'interno del testo trovano spazio norme per la 'limitazione della libera circolazione di Schengen' al confine con Lubiana, ritenuto da Piantedosi 'un confine molto sensibile, perché la rotta balcanica è importante per motivi di prevenzione antiterrorismo'. Il titolare del Viminale ha assicurato che si tratta di 'misure prese in condivisione con Slovenia e Croazia'. Con l'applicazione di queste norme a regime l'esecutivo vuole dare 'un'ulteriore spinta a quello che già stiamo facendo' con 'risultati straordinari'.

Il decreto-legge non scioglie però tutti i nodi legati al dossier migranti. Piantedosi ha spiegato che il nuovo intervento 'non depotenzia' ciò che già bolle in pentola e nelle aule parlamentari. Il riferimento è al deposito del governo il 14 aprile di un testo che si trova in commissione Affari costituzionali al Senato





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patto Ue Migrazione Asilo Operazione Albania Centri Di Gjader E Shengjin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fratelli d'Italia festeggia il Patto Ue sull'asilo e studia nuove norme sull'immigrazioneIl governo Meloni festeggia l'accordo Ue sull'asilo e prepara nuove misure sull'immigrazione, mentre cresce l'offensiva del generale Vannacci. Analisi delle strategie, dei dati e delle tensioni interne alla destra.

Read more »

Pichetto Fratin propone un patto con le opposizioni sulle rinnovabiliIl ministro dell’Ambiente richiama regioni, enti locali e partiti a una responsabilità condivisa sulla sfida energetica. La necessità è accelerare gli investimenti e aprire al nucleare di nuova generazione per coniugare decarbonizzazione, sicurezza e competitività.

Read more »

Il Consiglio dei ministri varerà il decreto legge sul patto europeo di migrazione ed asiloIl Consiglio dei ministri varerà il decreto legge sul patto europeo di migrazione ed asilo. Non sono invece previste per oggi nuove misure di sostegno a famiglie ed imprese sul caro energia.

Read more »

Governo: via libera al decreto di attuazione del Patto Ue su migrazione e asiloL’Italia dovrà esaminare fino a 16.032 domande entro giugno 2027

Read more »