Il governo Merz in crisi: Afd in ascesa e riforme bloccate

Un anno dopo l’insediamento, il governo tedesco guidato da Friedrich Merz è in difficoltà, con la coalizione al minimo storico e l’Afd che diventa la prima forza politica. Merz ammette gli errori e la necessità di riforme, ma la popolazione reclama azioni concrete.

Un anno dopo l’insediamento, il governo del cancelliere tedesco Friedrich Merz si trova in una situazione critica. La coalizione tra i popolari (Cdu e Csu) e i socialdemocratici (Spd), un’unione di necessità, è in forte difficoltà, con un consenso ai minimi storici.

Secondo un recente sondaggio, Cdu, Csu e Spd insieme non superano il 34%, mentre la Cdu si ferma al 22% e la Spd al 12%. In questo contesto, l’estrema destra dell’Afd è in ascesa, raggiungendo il 28% e posizionandosi come prima forza politica. L’Afd, con il suo programma "Germania alternativa", punta a capitalizzare l’insoddisfazione dei cittadini, offrendo soluzioni semplici a problemi complessi.

Per molti tedeschi, privi di certezze, queste proposte risultano più convincenti rispetto alle misure del governo, nate da lunghi compromessi tra gli alleati. Il governo di Merz, nonostante abbia rilanciato il ruolo internazionale della Germania e abbia cercato di contenere l’immigrazione illegale, fatica a raggiungere l’obiettivo principale: "Riportare in avanti" un Paese in cerca di una guida forte. La locomotiva d’Europa è ferma da anni, e la congiuntura internazionale aggrava la stagnazione.

Dalle pensioni alla sanità, dal mercato del lavoro alle tasse, le riforme strutturali necessarie stentano a essere attuate, spesso al prezzo di compromessi che non soddisfano nessuno. Merz, inoltre, lotta per mantenere l’unità della sua coalizione, con Cdu, Csu e Spd che si accusano a vicenda, alimentando smarrimento e rabbia nella popolazione. La debolezza del governo è tale che persino all’interno della Cdu si nutrono dubbi sulla sua tenuta fino al 2029.

Merz, infatti, precipita al 20° e ultimo posto nell’indice di popolarità dei politici tedeschi, con un tasso di gradimento di appena il 2,9%, superato persino dai leader dell’Afd come Alice Weidel e Timo Chrupalla. In un’intervista a Der Spiegel, Merz ammette le responsabilità proprie e del suo esecutivo.

"Nel primo anno, abbiamo lavorato intensamente, ma non siamo ancora dove dovremmo essere", afferma il cancelliere. "Mancano prove della nostra capacità di realizzare riforme significative, e ci manca la convinzione che queste riforme siano giuste". Merz riconosce che, data la tensione nella maggioranza, "non ci si può aspettare che la popolazione ci apprezzi. Dobbiamo essere convinti di noi stessi e trasmettere questa convinzione all’esterno".

Inoltre, il governo ha "gestito male le aspettative", promettendo risultati immediati che la popolazione sperava di vedere. Con il "nervosismo generale" e la "grande incertezza" che montano in Germania, Merz ammette: "Abbiamo tutti sottovalutato la situazione, me compreso, e ciò ha delle conseguenze". Parole sincere, ma che i tedeschi attendono di vedere seguite da fatti concreti





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