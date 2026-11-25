Il Consiglio dei Ministra approva il ritorno dell'elezione diretta di sindaci, presidenti e consiglieri provinciali, superando la riforma Delrio e modificando il Titolo V della Costituzione.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che segna una cesura significativa nella governance locale italiana, reintroducendo l'elezione diretta di sindaci, presidenti e consiglieri provinciali. Questa decisione annulla di fatto le disposizioni imposte dalla riforma Delrio, che aveva eliminato l'elezione popolare delle cariche provinciali in favore di una selezione interna tra i primi cittadini. Il provvedimento rappresenta una vittoria per coloro che hanno denunciato da anni le criticità di un sistema che, secondo i critici, aveva aumentato il distacco tra i cittadini e le istituzioni locali.

Modifiche al Titolo V e ruolo delle Province

Il testo normativo delega il governo a modificare il Titolo V della Costituzione, l'articolo fondamentale che regola la ripartizione delle competenze tra Stato centrale e entità territoriali. L'approvazione in via preliminare del Consiglio dei Ministri è il primo passo necessario per avviare il complesso iter parlamentare che porterà alla legge costituzionale. La norma stabilisce che i sindaci dei comuni di una specifica provincia eleggeranno tra di loro il presidente della provincia e i membri del consiglio provinciale. Questa meccanismo mira a garantire che la leadership provinciale abbia un radicamento territoriale diretto e legittimo, recuperando la democrazia interna che era stata sospesa nel 2014.

Also read Nuovo regolamento per la carriera nella pubblica amministrazione: promozione alla prova dei fatti

Le reazioni politiche e la battaglia istituzionale

La decisione del governo, guidato dal premier Giorgia Meloni, risuona come un riconoscimento delle istanze provenienti da diversi schieramenti politici e dalle amministrazioni locali. Numerosi esponenti istituzionali avevano denunciato come la mancata elezione diretta avesse indebolito il ruolo delle province nella gestione dei servizi di area vasta, come i trasporti e la viabilità. La paura di una conferma dello status quo sembra essersi dissippata con questo via libera, segnando un cambio di rotta rispetto alle posizioni iniziali che prevedevano una riduzione, se non l'eliminazione, di questi enti. La riforma viene quindi letta come un tentativo di ravvicinare le istituzioni ai cittadini, rendendo i governanti locali più responsabili e visibili.

Aspetti economici e indennità dei presidenti

Un aspetto tecnico cruciale del provvedimento riguarda la disciplina economica delle cariche provinciali, in particolare per quanto concerne l'indennità del presidente della provincia. A distanza di due anni dalla recente istituzione, è stato ripristinato un compenso specifico per i presidenti, sebbene con un format ridotto rispetto alle aspettative di alcuni. L'indennità percepita è pari a quella del sindaco del comune capoluogo di provincia, ma con una clausola fondamentale: essa non si cumula con l'indennità che il presidente percepisce già in qualità di primo cittadino del proprio comune di origine.

Advertisement

Di conseguenza, l'ente provinciale verserà esclusivamente la differenza tra le due cifre, ottimizzando la spesa pubblica e evitando il doppio trattamento. Questo meccanismo di non cumulabilità garantisce che il presidente non percepisca un reddito duplicato, mantenendo un legame economico diretto con l'amministrazione comunale di appartenenza. La scelta riflette un equilibrio tra la necessità di remunerare adeguatamente il lavoro istituzionale e la necessità di contenere la spesa corrente delle amministrazioni locali.

Prospettive future e iter legislativo

Con il via libera del Consiglio dei Ministri, il testo si dirige ora verso il Parlamento per l'approvazione definitiva, un processo che richiederà tempi tecnici definiti ma che segna un punto di svolta storico per l'assetto istituzionale del Paese. Le province italiane continueranno a esistere e a operare, ma con una nuova identità democratica che le vedrà guidate da figure scelte direttamente dal corpo dei sindaci della circoscrizione. Questo cambiamento di paradigma dovrebbe avere impatti concreti sulla capacità delle province di coordinare le politiche locali e di rispondere alle esigenze specifiche dei territori che rappresentano, chiudendo un capitolo di dibattito durato quasi un decennio sulla riforma del Titolo V.