Il governo ungherese avvierà un procedimento legale per destituire il presidente Sulyok

Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha annunciato che il suo governo avvierà un procedimento legale per destituire il presidente Tamas Sulyok, se questi manterrà il suo rifiuto di dimettersi.

Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha annunciato che il suo governo avvierà un procedimento legale per destituire il presidente Tamas Sulyok , se questi manterrà il suo rifiuto di dimettersi.

Magyar ha detto che il processo legislativo durerà circa un mese e comporterà la 'rimozione di tutti i burattini' che hanno partecipato allo 'smantellamento dello stato di diritto e della democrazia' sotto il governo di Viktor Orban. Il governo di Magyar userà la sua maggioranza parlamentare di due terzi per emendare la costituzione e costringere Sulyok a lasciare l'incarico. Sulyok ha sempre rifiutato di dimettersi e ha accusato Magyar di lanciare un 'ultimatum illegittimo'.

Il partito Fidesz di Orban ha difeso Sulyok, affermando che stia adempiendo al suo mandato legittimo e non possa essere rimosso dalla carica. La crisi costituzionale che seguirà l'azione legale promessa da Magyar potrebbe approfondire la divisione nella società e danneggiare la reputazione internazionale della democrazia ungherese





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