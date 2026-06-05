Il Gran Galà del Calcio AIC si prepara a vivere l'edizione più prestigiosa di sempre

L'evento simbolo del calcio italiano andrà in scena mercoledì 2 settembre 2026 nella cornice straordinaria del Teatro alla Scala di Milano.

La nuova edizione del Gran Galà del Calcio AIC si prepara a vivere l'edizione più prestigiosa di sempre. L'evento simbolo del calcio italiano andrà in scena mercoledì 2 settembre 2026 nella cornice straordinaria del Teatro alla Scala di Milano , uno dei luoghi più iconici e celebrati al mondo.

L'edizione 2026 segna un passaggio storico grazie alla collaborazione con la Lega Calcio Serie A, che entra ufficialmente a supporto del Gran Galà. Un'unione prestigiosa che rafforza ulteriormente il valore istituzionale e mediatico dell'evento, confermandolo come punto di riferimento assoluto nel panorama sportivo nazionale.

Per la prima volta il Gran Galà anticipa il proprio tradizionale appuntamento di fine anno scegliendo una nuova collocazione nel calendario, con l'obiettivo di inaugurare simbolicamente la nuova stagione calcistica attraverso una serata esclusiva dedicata ai grandi protagonisti di quella appena conclusa. Il 2 settembre a Milano sono attesi campioni, allenatori, dirigenti, rappresentanti istituzionali e ospiti del mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria per un appuntamento che si annuncia già come uno degli eventi più importanti dell'anno sportivo italiano.

La scelta del Teatro alla Scala rappresenta la volontà di legare ancora di più il calcio italiano a un'immagine di prestigio internazionale, tradizione e cultura. Una cornice senza precedenti per una notte destinata a celebrare il talento, le emozioni e i valori che rendono unico il calcio italiano. Il Presidente AIC ha dichiarato:





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