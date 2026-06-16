Una rassegna di dodici film che ripercorrono la carriera di Alberto Sordi, alternando i titoli che lo hanno visto interprete a quelli in cui si è cimentato dietro la macchina da presa. L'iniziativa si svolge nella villa sull'Appia Antica dove Sordi visse e che oggi custodisce il suo archivio storico.

Dodici film, un luogo simbolo e un viaggio nella storia della commedia italiana per riscoprire uno dei protagonisti assoluti del nostro cinema. Dal 15 al 27 giugno il giardino di una storica villa romana ospita una rassegna che attraversa amori, illusioni, satire di costume e grandi trasformazioni sociali, riportando sul grande schermo opere che continuano a raccontare il Paese con straordinaria attualità.

"Il grande cinema di ALBERTO. Amori, passioni, disillusioni…" , curata da Luca Verdone e promossa dalla Fondazione Museo Alberto Sordi insieme alla Fondazione Alberto Sordi per i giovani, propone dodici film che ripercorrono oltre trent'anni di carriera dell'attore romano, alternando i titoli che lo hanno visto interprete a quelli in cui si è cimentato dietro la macchina da presa.

L'iniziativa assume un valore particolare perché si svolge proprio nella villa sull'Appia Antica dove Sordi visse dal 1958 al 2003 e che oggi custodisce il suo archivio storico. Un luogo che diventa esso stesso parte del racconto, restituendo al pubblico il contesto umano e artistico di uno degli interpreti che più profondamente hanno saputo descrivere l'Italia del dopoguerra. Alberto Sordi, il più grande specchio degli italiani Ridurre Alberto Sordi alla sola maschera comica sarebbe un errore storico e critico.

Il suo cinema ha raccontato, con straordinaria lucidità, l'evoluzione sociale del Paese, anticipando spesso cambiamenti culturali e morali attraverso personaggi apparentemente leggeri ma in realtà profondamente contraddittori. Il vigliacco, il seduttore, il burocrate, il piccolo borghese arrivista, il marito egoista o l'italiano medio incapace di assumersi responsabilità diventano, nei suoi film, strumenti di una satira feroce e insieme malinconica. Sordi non cercava mai l'eroismo: costruiva invece figure fragili, opportuniste e spesso ridicole, nelle quali il pubblico finiva inevitabilmente per riconoscersi.

È proprio questa capacità di osservare senza moralismi la società italiana ad aver fatto della sua filmografia uno straordinario documento antropologico oltre che cinematografico. Non è un caso che nella rassegna trovino spazio collaborazioni con registi come Dino Risi, Antonio Pietrangeli, Steno e Gian Luigi Polidoro, autori che insieme a Sordi hanno contribuito a definire la stagione irripetibile della commedia all'italiana, capace di fondere comicità, critica sociale e riflessione politica





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