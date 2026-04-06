Il Grande Ritorno della Pinza per Capelli: Come Scegliere e Usare l'Accessorio Iconico

Dalla nostalgia degli anni '90 alla conquista della scena beauty contemporanea, la pinza per capelli torna a dettare legge. Versatile, facile da usare e adatta a ogni tipo di capello, scopriamo come scegliere la pinza giusta e come utilizzarla per creare look impeccabili, da quelli più sofisticati a quelli effortless.

Potrebbe sembrare semplicemente nostalgia degli anni '90, ma in realtà il fascino della pinza per capelli trascende la mera tendenza. Facile da usare, versatile e intuitiva, si adatta a ogni tipo di capello, offrendo un aspetto curato e contemporaneo con il minimo sforzo. Che sia declinata in look sofisticati o volutamente spettinata per un effetto effortless, la pinza incarna perfettamente quella bellezza spontanea e non artefatta che oggi domina la scena beauty.

***Iscriviti a Corrispondenze sulla Bellezza, la newsletter in cui scopriamo storie, rituali e visioni per andare oltre la routine e riscoprire la bellezza come esperienza personale.*** A decretare il suo ritorno in auge sono state figure come Hailey Bieber, Bella Hadid e Kendall Jenner, ognuna con una propria estetica definita. Hailey Bieber l'ha resa parte integrante della clean girl aesthetic, con chignon lisci fissati da pinze neutre, spesso abbinati a outfit minimal. Bella Hadid, al contrario, ha rispolverato una versione più istintiva e Y2K, con punte volutamente “spiky” che spuntano dalla pinza. Kendall Jenner, infine, ne ha accentuato la funzionalità, optando per modelli jumbo capaci di sostenere anche chiome particolarmente folte. La scelta della pinza giusta è determinata principalmente dalla densità dei capelli. Più i capelli sono spessi e abbondanti, maggiore dovrà essere la clip, con denti lunghi e ricurvi, progettati per trattenere l'intera massa senza scivolare. Per chi ha capelli sottili o poco voluminosi, è consigliabile orientarsi verso modelli più piccoli, che non risultino sproporzionati e che non appesantiscano visivamente l'acconciatura. Anche la lunghezza dei capelli è un elemento da considerare. I capelli lunghi richiedono una presa più ampia, mentre per lunghezze corte o medie è sufficiente una pinza più compatta. Un aspetto da non sottovalutare riguarda la struttura della pinza stessa, che può variare in base al materiale, al design e alla presenza di dettagli decorativi. Per quanto riguarda l'uso, la pinza per capelli offre diverse possibilità a seconda della lunghezza. Sui capelli lunghi, la pinza è particolarmente adatta per realizzare raccolti completi. Il modo più semplice è attorcigliare la lunghezza su sé stessa e fissarla verticalmente, lasciando eventualmente qualche ciocca libera sul davanti per ammorbidire i lineamenti del viso. Per le lunghezze medie, la pinza di medie dimensioni permette di creare twist morbidi o half-up contemporanei, perfetti sia per il giorno sia per la sera. Anche in questo caso, qualche ciocca libera contribuisce a un risultato più naturale e meno costruito. Sui capelli corti, infine, la pinza diventa quasi un accessorio decorativo. È perfetta per fermare ciuffi laterali o frange, oppure per piccoli semi-raccolti su bob e caschetti, aggiungendo un tocco discreto ma distintivo





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