La polizia di West Chester ha pubblicato video di un uomo mascherato da Grinch che corre sui binari. La tradizione natalizia usa il drone termico per coinvolgere la community in una divertente caccia.

Il dipartimento di polizia di West Chester Borough ha lanciato un avvertimento giocoso sui social media, annunciando il ritorno del suo "vecchio amico" con l'intento dichiarato di rovinare ancora una volta le festività natalizie. Gli agenti hanno confermato che sono già sulle tracce dell'individuo, definendolo semplicemente come una presenza indesiderata nel periodo delle vacanze.

Intervento con drone termico sui binari

A West Chester, in Pennsylvania, le forze dell'ordine hanno utilizzato uno strumento tecnologico avanzato per documentare l'azione del sospetto. Un drone, equipaggiato con una speciale telecamera termica, ha ripreso una persona travestita dal celebre personaggio natalizio noto come il Grinch.

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Il filmato mostra l'individuo mentre si aggira saltellando lungo i binari della ferrovia, un comportamento che ha immediatamente catturato l'attenzione delle autorità locali. L'uso della tecnologia a infrarossi ha permesso di identificare chiaramente la figura nonostante l'abbigliamento colorato e il movimento rapido sui rotaie.

Nessuna indagine penale ma tradizione locale

Non si tratta, naturalmente, di una vera e propria operazione di polizia con mandato di arresto o indagine penale in corso. L'evento rientra in una divertente gag che è diventata una tradizione natalizia annuale del dipartimento, progettata specificamente per intrattenere la comunità locale e diffondere un clima di allegria.

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Gli agenti hanno sfruttato l'occasione per scherzosamente invitare i residenti a segnalare eventuali avvistamenti attraverso Facebook. L'obiettivo dichiarato è quello di "arrestare" virtualmente il Grinch, impedendogli simbolicamente di rovinare il Natale della città, trasformando un semplice spettacolo in un'interazione pubblica divertente.

Coinvolgimento della community online

La pubblicazione del video sui canali sociali del dipartimento ha evidenziato l'approccio moderno delle autorità locali nel mantenere il legame con i cittadini. Invece di lanciare allarmi reali, la polizia ha creato un'esperienza condivisa che ricorda i valori di convivialità tipici del periodo natalizio in Pennsylvania.

Questa iniziativa dimostra come le forze dell'ordine possano utilizzare i media e la tecnologia per umanizzare la propria immagine, distogliendo l'attenzione da problemi seri per concentrarsi sull'intrattenimento positivo. La tradizione continua a essere un punto di riferimento per i residenti che attendono ogni anno questo specifico evento ludico.