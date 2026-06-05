Il gruppo Cipriani chiede 250 milioni di dollari di risarcimento a Il Fatto e Report dopo le inchieste sulla grazia a Nicole Minetti

IlGruppo Cipriani ha citato in giudizio Il Fatto Quotidiano e la trasmissione Report di Rai3, chiedendo un risarcimento di oltre 250 milioni di dollari per i danni reputazionali causati dalle inchieste sulla concessione della grazia a Nicole Minetti. La richiesta, presentata a New York, è accompagnata da una procedura di mediazione in Italia e dalla valutazione di un'azione legale contro È sempre Cartabianca. Le inchieste erano state smentite dalla Procura generale di Milano che non aveva riscontrato anomalie nella grazia, motivata dalle condizioni di salute del figlio adottivo della Minetti.

Il gruppo Cipriani , azienda globale di ristorazione, ospitalità e lifestyle di lusso fondata a Venezia nel 1931 con il leggendario Harry's Bar, ha presentato una richiesta di risarcimento danni superiore a 250 milioni di dollari, circa 216 milioni di euro, contro il quotidiano Il Fatto e la trasmissione Report di Rai3.

La domanda è stata depositata in un tribunale di New York, poiché il gruppo è attivo anche negli Stati Uniti. L'avvocato Emanuele Fisicaro, che assiste Nicole Minetti insieme ai legali Antonella Calcaterra e Paolo Siniscalchi, ha dichiarato che la cifra è stata calcolata secondo i criteri dell'ordinamento statunitense, che tiene conto anche dell'impatto economico e reputazionale.

I legali della coppia Minetti-Cipriani hanno altresì avviato in Italia una procedura di mediazione con le testate giornalistiche e le trasmissioni televisive coinvolte; in caso di mancato accordo, potrebbe essere avviata un'azione legale anche in Italia. Parallelamente, il gruppo sta valutando un'azione legale contro la trasmissione È sempre Cartabianca su Rete 4, che si era occupata della vicenda.

La richiesta di risarcimento arriva dopo che le inchieste giornalistiche avevano messo in dubbio la regolarità della concessione della grazia a Nicole Minetti da parte del capo dello Stato. A seguito di tali inchieste, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva chiesto chiarimenti alla Procura generale della Corte d'appello di Milano, competente per il caso. Il 3 giugno, la Procura generale ha dichiarato di non aver trovato anomalie nella concessione della grazia, smentendo le tesi delle inchieste.

Nicole Minetti aveva domandato la grazia per condonare una pena complessiva di tre anni e undici mesi di reclusione per favoreggiamento della prostituzione e peculato, accumulata in due processi: uno legato agli scandali sessuali di Silvio Berlusconi e l'altro sull'uso indebito di rimborsi pubblici da parte di politici lombardi. Il parere favorevole della Procura generale si era basato sulla valutazione del cambiamento dello stile di vita di Minetti e soprattutto sulla necessità di assistere un figlio malato, adottato in Uruguay insieme a Cipriani, e di portarlo negli Stati Uniti per cure specialistiche.

Il gruppo Cipriani ritiene che la sua reputazione sia stata danneggiata dalle inchieste giornalistiche, da cui la decisione di avviare l'azione legale





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