Il Guardiasigilli tira fuori Mussolini durante la fiera di Più libri Più liberi

Il ministro della Giustizia, Andrea Nordio, ha fatto una dichiarazione durante la fiera nazionale della piccola e media editoria, Più libri Più liberi, organizzata dall'Associazione italiana editori. Nordio ha affermato che è un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini.

Mentre si parla di antifascismo il Guardiasigilli tira fuori Mussolini . Il ministro della Giustizia, Andrea Nordio , ha fatto una dichiarazione durante la fiera nazionale della piccola e media editoria, Più libri Più liberi, organizzata dall'Associazione italiana editori, in programma alla Nuvola di Roma dal 4 all'8 dicembre 2026.

Nordio ha affermato che è un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini. Il Codice penale italiano deriva dal regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398, pubblicato il 26 ottobre dello stesso anno ed entrato in vigore il 1° luglio 1931. In calce al provvedimento compaiono le firme non solo di Benito Mussolini, ma anche di Vittorio Emanuele III e Alfredo Rocco, ministro della Giustizia e principale artefice del testo.

Da qui il nome di Codice Rocco. La struttura formale è ancora quella del Codice originale, ma numerose disposizioni sono state abrogate, riscritte o dichiarate incostituzionali. La fiera Più libri Più liberi richiede ai partecipanti di sottoscrivere una dichiarazione che prevede di aderire ai principi della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Dichiarazione universale dei diritti umani.

La dichiarazione richiede anche di riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico e di rispettare la libertà di pensiero e di stampa. La presidente della fiera, Annamaria Malato, ha escluso un passo indietro e ha invitato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a partecipare alla manifestazione. La controversia è nata dopo le dichiarazioni di Meloni, che ha denunciato la richiesta di un 'patentino antifascista' per partecipare alla fiera.

La sinistra ha risposto che il patentino non è affatto censura, ma un'esigenza di chiarezza e unità tra i diversi attori presenti in fiera





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