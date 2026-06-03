Il Kamikaze del 1976: quando l'attore Sōichirō Maeno si schiantò sulla casa di Yoshio Kodama

Nel 1976 l'attore Sōichirō Maeno compì un attacco suicida con un aereo contro la dimora di Yoshio Kodama, potente faccendiere di destra coinvolto nello scandalo Lockheed. La vicenda, che mescola cinema, politica e ideologia, riflette le tensioni del Giappone del dopoguerra.

Nel pieno del cosiddetto scandalo Lockheed, uno dei più gravi casi di corruzione del Giappone del Novecento, un attore si lanciò con un piccolo aereo contro la casa di una delle figure chiave dell'estrema destra giapponese, Yoshio Kodama , nel quartiere di Setagaya, a Tokyo.

Era il 23 marzo 1976, e non fu un incidente. Fu un attacco suicida, ispirato a quelli dei kamikaze della seconda guerra mondiale. Il pilota era Sōichirō Maeno, 29 anni, famoso soprattutto per ruoli in film pulp ed erotici. Per comprendere le ragioni di un gesto così estremo, è necessario ricostruire il contesto di quegli anni, segnati da un profondo malessere sociale e da uno scandalo politico che scuoteva le fondamenta del potere.

Lo scandalo Lockheed scoppiò nel febbraio 1976, quando emerse che la Lockheed, colosso aeronautico statunitense, aveva distribuito tangenti per oltre due miliardi di yen a politici, funzionari e industriali giapponesi per assicurarsi la vendita del proprio aereo di linea L-1011 TriStar. Le audizioni al Senato americano e poi alla Camera dei Rappresentanti giapponese rivelarono una rete di corruzione che coinvolgeva alte sfere.

Tra i nomi più noti comparvero quelli di Yoshio Kodama, potentissimo faccendiere di estrema destra, e Kenji Osano, uomo d'affari legato all'ex primo ministro Kakuei Tanaka. Osano, durante le testimonianze, ripeté ossessivamente la frase 'non ricordo', diventata un motto per l'evasione delle responsabilità. Kodama, invece, si sottrasse alle audizioni per motivi di salute, suscitando sdegno. La figura di Kodama era centrale non solo nello scandalo, ma nella storia del Giappone del dopoguerra.

Già durante la guerra aveva gestito gli approvvigionamenti dell'aviazione navale a Shanghai, accumulando una fortuna attraverso il commercio bellico e, secondo alcune fonti, violenze. Dopo il 1945 fu arrestato come criminale di guerra di classe A, ma con l'avvento della Guerra fredda fu rilasciato nel 1948, perché gli Stati Uniti riorientarono la loro politica verso il sostegno di forze anticomuniste.

Kodama divenne così un personaggio chiave dietro le quinte della politica giapponese, intrecciando legami con imprenditori, politici conservatori e persino con la criminalità organizzata, agendo sempre come un influente manovratore. Sōichirō Maeno, il cui vero nome era Maeno Mitsuyasu, incarnava una fascia della società giapponese in fermento. Nato a Tokyo nel 1946 da una famiglia di commercianti di futon, iniziò giovanissimo nel teatro e nel cinema, recitando in numerosi film della Nikkatsu, anche di genere erotico.

Nel 1967 si sposò con una collega e si trasferì negli Stati Uniti per studiare recitazione, approfondendo diverse lingue e coltivando la passione per le auto da corsa, fino a partecipare ad alcune gare. Il ritorno in Giappone nel 1970 coincise con un cambiamento radicale: quell'anno recitò in un film sui kamikaze, che sembrò risvegliare in lui un'ossessione per i piloti suicidi della Seconda guerra mondiale.

Contemporaneamente, il Giappone era scosso da attentati di gruppi di estrema sinistra come l'Armata Rossa Giapponese. Maeno, ideologicamente posizionato a destra, sviluppò un risentimento profondo verso figure come Kodama, che considerava simbolo di una classe politica corrotta e traditrice dei valori nazionali. L'atto estremo del 1976, quindi, non fu solo un attacco a un individuo, ma un gesto politico e salvifico per l'onore del Giappone, una vendetta simbolica compiuta con il medesimo spirito dei kamikaze.

L'aereo con cui si schiantò era un Piper Cherokee, che aveva imparato a pilotare durante il suo soggiorno americano, dimostrando una preparazione intenzionale. La sua azione, se da un lato fu condannata come terrorismo, dall'altro suscitò una certa ammirazione in ambienti nazionalistici, confermando il clima di polarizzazione e di tragedia che aleggiava sul Giappone di quegli anni





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