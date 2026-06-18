Il killer delle escort: il caso di Vasile Frumuzache

Il caso del killer delle escort, Vasile Frumuzache, continua a suscitare scalpore. L'uomo, 33 anni, è imputato per due omicidi avvenuti a Pistoia e Prato.

Il caso del killer delle escort , Vasile Frumuzache , continua a suscitare scalpore. L'uomo, 33 anni, è imputato per due omicidi avvenuti a Pistoia e Prato .

Gli investigatori non escludono possibili collegamenti esterni con altri delitti. I due procedimenti, originariamente separati, sono stati riuniti il 15 gennaio 2026, riconoscendo la connessione tra i delitti. La prima udienza si è tenuta giovedì 5 febbraio nell'aula bunker di Firenze davanti alla Corte d'assise, con Frumuzache collegato in videoconferenza. L'uomo ha confessato di aver ucciso Ana Maria e Denisa, due escort, per motivi diversi.

Ha affermato di aver ucciso Ana Maria per disprezzo e Denisa per paura. Inoltre, ha rivelato di aver fatto sesso a pagamento e di aver sempre reagito male ai rifiuti. La prossima udienza è fissata per il 5 marzo, quando è previsto l'interrogatorio richiesto dal difensore Diego Capano. Il caso è stato oggetto di discussione tra gli esperti, che hanno evidenziato il profilo disturbato dell'imputato.

Vasile Frumuzache è stato accusato di aver tentato l'evasione dal carcere utilizzando una corda fatta con le lenzuola. La polizia sta indagando su possibili collegamenti tra questo caso e altri delitti simili. Il caso continua a suscitare scalpore e attenzione da parte della società civile





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