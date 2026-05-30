Il Lago di Como: tra lusso, storia e innovazione per un'estate all'insegna del lifestyle

Scopri le esperienze esclusive sul Lago di Como, dall'hotel Il Sereno con la sua Listening Suite e le ville storiche, al Castello di Casiglio e alla spiaggia Filario rinnovata da Guess, per una stagione tra relax, cultura e design contemporaneo.

Il Lago di Como, descritto da Virgilio come il nostro lago più grande, è una delle destinazioni più affascinanti del Nord Italia, celebre per il suo paesaggio mozzafiato e la capacità di offrire una fuga romantica o un'avventura sofisticata.

Tra le strutture di punta spicca Il Sereno Lago di Como, hotel di lusso inaugurato nel 2016, caratterizzato da un'estetica contemporanea firmata da Patricia Urquiola. L'hotel propone esperienze esclusive come la Listening Suite, ispirata alle stanze d'ascolto giapponesi, e un omaggio alla storia culturale del lago che ha ispirato artisti come Manzoni, Stendhal, Liszt, Hesse e star moderne come Beyoncé, Miley Cyrus e Bruno Mars.

Il ristorante stellato Michelin Il Sereno Al Lago, guidato dallo chef Raffaele Lenzi, ha creato un menu speciale per i dieci anni dell'hotel. Gli ospiti possono esplorare il lago con escursioni private in barca per scoprire ville storiche come Villa Balbianello e Villa Pliniana, quest'ultima disponibile per l'affitto con 18 camere da letto, molo privato, eliporto e benessere. La flotta esclusiva include la Vaporina del Lago, l'Inglesina e tre Jetto artigianali.

Tour in auto d'epoca permettono di visitare Bellagio, Menaggio e altri borghi. Un'altra opzione è il Relais & Spa Castello di Casiglio, elegante struttura 4 stelle a Erba, ospitata in un castello medievale del XIV secolo immerso in un parco secolare. Offre camere raffinate, il ristorante gourmet LèCru e Lunea Spa, diretto da Luca Pettine e Federica Cattaneo con un'ospitalità moderna legata al territorio.

Per l'estate 2026, il lido di Filario Hotel & Residences rinnova la spiaggia privata in collaborazione con Guess, introducendo colori e pattern estivi, tessuti made in Como, altalene social, paddle board e una programmazione di jazz e dj set. La spiaggia, rara per l'accesso diretto al lago, diventa uno spazio scenografico per un'esperienza di lifestyle sofisticata





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