Il latino al centro del dibattito: un ponte tra passato e futuro

Un nuovo libro esplora l'importanza del latino come chiave di lettura del presente e strumento per comprendere l'identità culturale europea, in un momento in cui il suo ritorno nelle scuole è oggetto di discussione.

Dai brocardi e dalle locuzioni ostentate dai ministri in Parlamento fino alle parole usate nelle conversazioni quotidiane, il latino, al centro di un acceso dibattito per il suo ritorno nelle scuole, si conferma un elemento essenziale per la comprensione della lingua italiana e per l'identità culturale europea. L'uso, la diffusione e la sua rilevanza nel mondo contemporaneo sono al centro dell'analisi di un nuovo volume.

Il giornalista e scrittore, autore del libro, sottolinea come questa lingua, madre indiscussa dell'italiano, sia ancora più presente di quanto si possa immaginare. Con una storia millenaria che ha forgiato le nostre nozioni di individuo, società e diritto, il latino si rivela una chiave inaspettata per interpretare il presente. Il libro, introdotto dal cardinale Matteo Maria Zuppi, esplora come l'antica lingua continui a parlare e ad affascinare. Il volume include cinquanta brevi articoli, le commentatiunculae, tratti dalla rubrica quotidiana che l'autore cura in latino sul giornale online Linkiesta. Queste cronache, che spaziano da Trump a Sanremo, da Bolsonaro agli Europei, sono presentate con traduzione a fronte, in un latino che vuole essere comprensibile e raccontare il nostro mondo attuale. Il sito Ilfattoquotidiano.it pubblica la prefazione di Zuppi e un estratto del volume, riaccendendo il dibattito sulla reintroduzione del latino nelle scuole medie. \L'autore, che ha studiato il latino fin dalle scuole medie, prima della sua abolizione nel 1977, e che è stato influenzato dalla madre insegnante di latino, mette in guardia dall'equivoco che il latino sia un'esclusiva di pochi. Lo descrive invece come un patrimonio e un bene comune, fondamentale per una maggiore comprensione dell'italiano e delle altre lingue europee, un pilastro della civiltà europea millenaria. Il latino, nella sua interezza e non solo nella sua forma classica, ha avuto un ruolo cruciale nella costruzione dell'identità europea. Come scrive Lepore, tale identità si basa sulla consapevolezza del nostro passato e sull'apertura verso altre culture, escludendo ogni forma di esclusivismo culturale. Il riconoscimento del latino come lingua della civiltà europea favorisce il dialogo interculturale e valorizza gli apporti di altre lingue come il greco, l'ebraico biblico e l'arabo, come hanno sottolineato i Papi dopo il Concilio Vaticano II. Francesco Lepore affronta l'argomento in un capitolo dal titolo provocatorio, Una storia d'amore finita?, criticando l'identificazione erronea tra la lingua latina e l'antica forma del rito romano, alimentata dai media. Inoltre, evidenzia l'importante contributo degli studiosi della Sezione Latina dell'Accademia alla modernizzazione del latino, attraverso la creazione di neologismi e nuovi significati per i termini antichi, volti a esprimere concetti e realtà contemporanee. Lo dimostrano i notiziari radiofonici, le riviste e i siti online in latino, così come la rubrica quotidiana O tempora, o mores, curata da Lepore su «Linkiesta» dal 2020, che commenta quotidianamente un evento del giorno in latino. Da questa rubrica sono tratti i cinquanta articoli brevi, o commentatiunculae, che, suddivisi per anni e pubblicati con traduzione italiana a fronte, costituiscono la seconda parte del libro. \Questo libro invita ad apprezzare la forza evocativa del latino, una lingua definita di “bellezza antica e sempre nuova”, come suggerisce il titolo ispirato alle Confessioni di Sant'Agostino. L'utilità del latino è sottolineata anche dal motto dell'Unione Europea, che è in latino. Il latino, inteso come la lingua della civiltà europea millenaria, è più rilevante che mai. Per questo, è da accogliere con favore la reintroduzione del latino nelle scuole medie, in via opzionale, negli ultimi due anni della scuola secondaria di primo grado, come annunciato il 15 gennaio 2025 dal ministro dell'Istruzione e del Merito. Il ministro ha spiegato che questa decisione mira ad aprire le porte a un vasto patrimonio di civiltà e tradizioni, a rafforzare la consapevolezza della relazione tra la lingua italiana e quella latina e a sottolineare l'eredità culturale condivisa tra le diverse culture europee. Il libro, e la reintroduzione del latino a scuola, si propongono di valorizzare l'importanza della lingua madre della nostra cultura, in un mondo in continua evoluzione, e di non dimenticare le nostre radici, per costruire un futuro in linea con la storia millenaria che ci appartiene





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Latino Lingua Cultura Scuola Identità Europea

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Nuovo lotto di berretti rossi al ponte John Frost... (ANSA)

Leggi di più »

MetroMare, firmato il contratto per il ponte della nuova stazione di Acilia SudLa mancata realizzazione del ponte ciclopedonale aveva scatenato le proteste dei residenti di Dragona e degli utenti dell'ex Roma Lido. Ecco quanto tempo...

Leggi di più »

Bonelli, dalla Ue nuova lettera di chiarimenti sul Ponte'Poche ore fa l'Unione europea ha trasmesso all'Italia una nuova lettera dura di chiarimenti riguardo al ponte sullo Stretto di Messina, per le procedure attinenti ai vincoli ambientali, e anche un'altra alcuni giorni fa anche in risposta a una mia richies...

Leggi di più »

Bonelli: 'Dalla Ue nuova lettera di chiarimenti sul Ponte''Richiesta sulle procedure attinenti ai vincoli ambientali' (ANSA)

Leggi di più »

Ponte sullo Stretto, arriva la lettera della Commissione europea: occhi sull'impatto ambientale dell'operaL'esecutivo Ue chiede chiarimenti sugli aspetti ambientali dell'opera, dopo che il vicepresidente della Commissione con delega all'industria, Stephane Sejourné, aveva annunciato verifiche...

Leggi di più »

Arriva lettera Ue su Ponte. Ciucci, normale dialettica'La nota della Commissione Europea inviata al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, volta a richiedere alcuni approfondimenti sull'impatto ambientale del ponte sullo Stretto di Messina, rientra nell'ambito della normale e prevista dialettic...

Leggi di più »