Il lavoro di formazione professionale dei detenuti, un provvedimento complesso e strategico

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso il suo sostegno al lavoro di formazione professionale dei detenuti, mirato a fornire loro le abilità e le competenze necessarie per trovare un'occupazione stabile e retribuita una volta usciti dal carcere. Il sistema attuale è complesso e quindi cercherà di concentrarsi sulle linee essenziali e strategiche per potenziare l'accesso ai detenuti alla formazione lavorativa durante la detenzione e dopo.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso il suo sostegno al lavoro di formazione professionale dei detenuti , mirato a fornire loro le abilità e le competenze necessarie per trovare un'occupazione stabile e retribuita una volta usciti dal carcere.

Secondo Nordio, il sistema attuale è complesso e quindi cercherà di concentrarsi sulle linee essenziali e strategiche per potenziare l'accesso ai detenuti alla formazione lavorativa durante la detenzione e dopo. Il ministro ha dichiarato che il compito è difficile ma necessario per aiutare i detenuti a diventare cittadini produttivi e responsabili.

Inoltre, ha sottolineato l'importanza di promuovere le opportunità lavorative e formative all'interno delle carceri e di consolidare le convenzioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti. L'obiettivo è quello di prevenire la recidiva e di aiutare i detenuti a superare la condizione di povertà e di isolamento che spesso li caratterizza





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