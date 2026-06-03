Il leader delle Isole Salomone rivede il patto di sicurezza con la Cina e negozia un trattato strategico globale con l'Australia

Il nuovo leader delle Isole Salomone, Matthew Wale, ha annunciato che il paese rivedrà il patto di sicurezza con la Cina e negozierà un trattato strategico globale con l'Australia. Wale ha detto che il patto di sicurezza con la Cina è stato firmato nel 2022 e che è stato contro gli interessi delle Isole Salomone.

Il nuovo leader delle Isole Salomone , Matthew Wale, ha annunciato che il paese rivedrà il patto di sicurezza con la Cina e negozierà un trattato strategico globale con l' Australia .

Wale, un veterano dell'opposizione che ha criticato la Cina in passato, ha visitato Canberra e ha incontrato il primo ministro australiano Anthony Albanese. Wale ha detto che il patto di sicurezza con la Cina è stato firmato nel 2022 e che è stato contro gli interessi delle Isole Salomone. Ha aggiunto che ha visitato Pechino e si è fatto meno critico nei confronti della Cina.

Albanese ha detto che l'Australia fornirà un pacchetto di sostegno per aiutare le Isole Salomone a fronteggiare i prezzi energetici alti e gli effetti del Ciclone tropicale Maila. Ha anche annunciato che l'Australia e le Isole Salomone saranno impegnate in un partenariato di polizia. Wale ha detto che le Isole Salomone sono amiche dell'Australia e che sempre lo saranno.

Ha aggiunto che il paese è pronto a rivedere il patto di sicurezza con la Cina e a negoziare un trattato strategico globale con l'Australia. L'Australia ha già fornito oltre 100 milioni di dollari per il corpo di polizia delle Isole Salomone, che Albanese ha definito come il 'partner di sicurezza di scelta' dell'Australia.

Un ricercatore specializzato nel Pacifico ha detto che Wale sta fornendo un segnale chiaro e che l'Australia avanzerà la sua posizione meglio se si concentra sui priorità delle Isole Salomone come la salute, l'istruzione, la resilienza climatica e la diversificazione economica





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Isole Salomone Cina Australia Patto Di Sicurezza Trattato Strategico Globale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chardonnay Isole e Olena, il lato “bianco” del Chianti ClassicoLa cantina fondata nel 1956 da Paolo De Marchi e che ha contribuito a mostrare la vocazione all’eccellenza di questa terra, vuol dimostrare che essa può produrre anche bianchi eleganti, complessi e longevi. L’annata 2024 è seducente, elegante, complessa e molto persistente e promette anche una grande longevità.

Read more »

Serpenti che nuotano tra le isole: Ibiza sotto assedio, cosa sta succedendo nelle BaleariTra Ibiza e i piccoli isolotti circostanti, sta accadendo qualcosa di sempre più difficile da contenere: serpenti invasivi che attraversano il mare nuotando stanno modificando in modo...

Read more »

Bonelli “l’albanese” contro Rama: “Vende spiagge e isole”Dai resort di Kushner ai centri migranti, il leader Avs allarga il fronte. L'obiettivo? Sempre colpire Giorgia Meloni

Read more »

Australia e Isole Salomone annunciano negoziati per un nuovo trattato globaleI leader di Australia e Isole Salomone, Anthony Albanese e Matthew Wale, hanno confermato l'avvio di negoziati per un trattato bilaterale globale, in un momento di crescente competizione con la Cina per l'influenza nel Pacifico.

Read more »