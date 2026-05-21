Il leader supremo dell'Iran rifiuta di inviare all'estero l'uranio arricchito

Il leader supremo dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha emesso una direttiva per cui il paese non deve inviare all'estero il suo uranio arricchito a livello quasi di armi, rafforzando la posizione di Tehran su una delle principali richieste degli Stati Uniti nei negoziati di pace.

Il leader supremo dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha emesso una direttiva per cui il paese non deve inviare all'estero il suo uranio arricchito a livello quasi di armi, due fonti iraniane senior hanno riferito.

Ciò rafforza la posizione di Tehran su una delle principali richieste degli Stati Uniti nei negoziati di pace. L'ordine di Khamenei potrebbe ulteriormente frustrare il presidente statunitense Donald Trump e complicare i negoziati per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Trump ha assicurato giovedì che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di avere la sua riserva di uranio arricchito.

'Lo otterremo. Non lo vogliamo, non lo abbiamo bisogno. Probabilmente lo distruggeremo dopo averlo ottenuto, ma non glielo permetteremo', ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. I funzionari israeliani hanno riferito a Reuters che Trump ha assicurato l'Israele che il stockpile di uranio arricchito dell'Iran, necessario per creare un'arma atomica, sarà inviato fuori dall'Iran e che qualsiasi accordo di pace dovrà includere una clausola su questo.

L'Israele, gli Stati Uniti e gli altri stati occidentali hanno accusato a lungo l'Iran di cercare armi nucleari, inclusa la sua decisione di arricchire l'uranio al 60%, un livello molto superiore a quello necessario per usi civili e più vicino al 90% necessario per un'arma. L'Iran nega di cercare armi nucleari.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che non considererà la guerra finita fino a quando l'uranio arricchito non sarà rimosso dall'Iran, fino a quando Tehran non smetterà di sostenere le milizie di procura e fino a quando le sue capacità di missili balistici non saranno eliminate.

'La direttiva del leader supremo e il consenso all'interno dell'istituzione è che la riserva di uranio arricchito non debba lasciare il paese', ha detto una delle due fonti iraniane, che ha parlato a condizione di anonimato per la sensibilità del tema. I top funzionari iraniani, le fonti hanno detto, credono che inviare il materiale all'estero renderebbe il paese più vulnerabile a future attacchi da parte degli Stati Uniti e Israele. Khamenei ha l'ultima parola sulle questioni più importanti dello stato.

Quando è stato chiesto un commento per questa storia, la portavoce della Casa Bianca Olivia Wales ha detto: 'Il presidente Trump ha chiarito le linee rosse degli Stati Uniti e farà solo un accordo che metterà per primo gli americani'. Una tregua fragile è in atto nella guerra che è iniziata con gli attacchi statunitensi-israeliani sull'Iran il 28 febbraio, dopo cui l'Iran ha sparato contro gli stati del Golfo che ospitano le basi militari statunitensi e sono scoppiate le ostilità tra Israele e l'Hezbollah iraniano in Libano.

Ma non c'è stato un grande progresso nei negoziati di pace, con il blocco statunitense dei porti iraniani e il controllo di Tehran dello Stretto di Hormuz, una vitale via di approvvigionamento di petrolio globale, che complicano le trattative mediate dal Pakistan. Le due fonti iraniane senior hanno detto che c'è una profonda sospettosità in Iran che la sospensione delle ostilità sia una tattica di inganno da parte di Washington per creare un senso di sicurezza prima di riprendere gli attacchi aerei.

Il principale negoziatore di pace iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, ha detto mercoledì che 'movimenti evidenti e nascosti dell'avversario' mostravano che gli americani stavano preparando nuovi attacchi. Trump ha detto mercoledì che gli Stati Uniti sono pronti a proseguire con ulteriori attacchi su Tehran se l'Iran non è d'accordo su un accordo di pace, ma ha suggerito che Washington potrebbe aspettare alcuni giorni per 'ottenere le risposte giuste'.

Le due parti hanno iniziato a ridurre alcune delle loro divergenze, le fonti hanno detto, ma restano profonde divisioni sulla questione del programma nucleare di Tehran, inclusa la sorte delle sue scorte di uranio arricchito e la richiesta di riconoscimento del diritto di Tehran a procedere all'enrichimento dell'uranio. I funzionari iraniani hanno ripetutamente detto che la priorità di Tehran è assicurare una fine permanente alla guerra e garanzie credibili che gli Stati Uniti e Israele non lancieranno ulteriori attacchi.

Solo dopo tali assicurazioni sarebbero pronti a intraprendere negoziati dettagliati sul suo programma nucleare. L'Israele è largamente creduto di avere un arsenale atomico ma non ha mai confermato o negato di avere armi nucleari, mantenendo una cosiddetta politica di ambiguità su questo tema per decenni. Prima della guerra, l'Iran ha segnalato la sua volontà di spedire all'estero la metà delle sue scorte di uranio arricchito al 60%, un livello molto superiore a quello necessario per usi civili.

I funzionari israeliani hanno riferito a Reuters che non è ancora chiaro se Trump deciderà di attaccare e se darebbe all'Israele un segnale verde per riprendere le operazioni. Tehran ha promesso una risposta schiacciante se attaccato.

'Ci sono soluzioni come diluire le scorte sotto la supervisione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica', ha detto una delle fonti iraniane. L'IAEA stima che l'Iran avesse 440,9 kg di uranio arricchito al 60% quando Israele e gli Stati Uniti hanno iniziato le loro operazioni militari





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