Il Libano al centro della complessa equazione bellica tra Iran, Israele e Stati Uniti

Il Libano, teatro di guerre altrui, si ritrova ancora una volta al centro di una situazione critica. L'ordine di evacuazione della periferia sud di Beirut da parte di Israele ha provocato una risposta iraniana, che ha sospeso le trattative con gli Stati Uniti. La situazione si è ulteriormente complicata con l'intervento di Donald Trump, che ha imposto a Benjamin Netanyahu di rinunciare a bombardare Beirut. Tuttavia, questa mossa diplomatica potrebbe creare una situazione politicamente instabile, poiché gli iraniani stanno sfruttando il vantaggio per creare una frattura tra Trump e Netanyahu. Per i libanesi, la situazione è un'arma a doppio taglio: se le manovre diplomatiche funzioneranno, otterranno la sospensione dell'offensiva israeliana, ma ne saranno debitori all'Iran, a vantaggio del diretto alleato di Teheran, Hezbollah. Il governo libanese dovrà affrontare il suo eterno problema: vuole mettere fine all'esistenza di un Hezbollah armato, ma non ha i mezzi né la volontà per riuscirci.

Il Libano , ancora una volta, si trova al centro di una complessa equazione bellica tra Iran , Israele e Stati Uniti . Dopo l'ordine di evacuazione della periferia sud di Beirut da parte di Israele , l' Iran ha sospeso le trattative con gli Stati Uniti .

La situazione si è ulteriormente complicata con l'intervento di Donald Trump, che ha imposto a Benjamin Netanyahu di rinunciare a bombardare Beirut. Tuttavia, questa mossa diplomatica potrebbe creare una situazione politicamente instabile, poiché gli iraniani stanno sfruttando il vantaggio per creare una frattura tra Trump e Netanyahu. Per i libanesi, la situazione è un'arma a doppio taglio: se le manovre diplomatiche funzioneranno, otterranno la sospensione dell'offensiva israeliana, ma ne saranno debitori all'Iran, a vantaggio del diretto alleato di Teheran, Hezbollah.

Il governo libanese dovrà affrontare il suo eterno problema: vuole mettere fine all'esistenza di un Hezbollah armato, ma non ha i mezzi né la volontà per riuscirci





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