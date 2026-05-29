Il Libano attraversa una fase di grande instabilità

Il Libano è in una fase di grande instabilità, con la diplomazia e la guerra che procedono sullo stesso binario. La pressione israeliana non si allenta e i bombardamenti continuano, mentre le forze di terra hanno allargato il raggio delle operazioni oltre la zona di sicurezza e oltre la cosiddetta Yellow Line.

Il Libano attraversa una fase di grande in stabilità , con la diplomazia e la guerra che procedono sullo stesso binario. A Washington si riapre un percorso negoziale che dovrebbe consolidare il cessate il fuoco e definire nuove garanzie di sicurezza, ma sul terreno la pressione israeliana non si allenta: i bombardamenti continuano, le incursioni di terra si spingono più a fondo nel sud e il confine resta una linea instabile, più militare che politica.

Le ultime ore hanno mostrato con chiarezza questa contraddizione. Israele ha colpito il Libano con oltre 120 raid aerei in un solo giorno, mentre le forze di terra hanno allargato il raggio delle operazioni oltre la zona di sicurezza e oltre la cosiddetta Yellow Line. Il canale aperto negli Stati Uniti resta il centro politico della crisi.

A metà maggio Israele e Libano hanno accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco ed è già in calendario un incontro politico successivo fissato per il 2-3 giugno al Dipartimento di Stato. Per Beirut, l'obiettivo è chiaro: fermare i raid, ottenere il ritiro israeliano dalle aree ancora occupate o presidiate e consolidare una cornice che consenta all'esercito libanese di tornare a operare lungo il confine.

Per Israele, invece, nessuna stabilizzazione è credibile se Hezbollah non viene ridimensionato in modo sostanziale, totalmente disarmato, e se non viene impedito il ritorno delle infrastrutture militari del gruppo sciita nel sud del Paese. Il punto è che il tavolo esiste, ma non produce ancora un equilibrio condiviso. Le due parti trattano perché non hanno alternative immediate, non perché abbiano già trovato un'intesa sul futuro del confine.

E infatti il negoziato si muove su un crinale stretto: ogni nuovo attacco rischia di far saltare il lavoro diplomatico accumulato nelle ultime settimane. Sul terreno, il sud del Libano vive una delle fasi più dure dall'inizio dell'ultima escalation. I bombardamenti israeliani hanno colpito località del sud e dell'est del Paese, con distruzioni diffuse, vittime civili e nuove ondate di sfollamento.

In uno degli attacchi più gravi, almeno dieci persone sono rimaste uccise in un solo colpo a Burj al-Shamali, mentre altre incursioni hanno interessato aree vicino alla fortezza di Beaufort e alla diga di Qaraoun. Le operazioni di terra sono avanzate oltre la fascia di sicurezza e oltre le linee che avrebbero dovuto limitare il contatto diretto tra le forze in campo.

La presenza di carri armati e bulldozer israeliani in villaggi del sud mostra che la dimensione terrestre del conflitto è tutt'altro che secondaria, e che l'obiettivo non è soltanto colpire obiettivi militari ma modificare i rapporti di forza sul terreno. Per i civili questo significa una condizione di precarietà assoluta. Le evacuazioni si moltiplicano, i rientri diventano impossibili e la fascia meridionale del Paese si trasforma in un'area in cui la vita quotidiana resta sospesa tra un raid e l'altro.

Il conflitto non è più confinato ai villaggi di frontiera: raggiunge le strade, i centri abitati, i nodi infrastrutturali e arriva alle periferie di Beirut. Il governo libanese insiste sul rispetto della tregua e sul rafforzamento della sovranità nazionale.

La posizione ufficiale di Beirut è che il cessate il fuoco debba diventare il punto di partenza per un processo più ampio, capace di riportare sotto controllo statale il territorio e di creare le condizioni per il ritorno degli sfollati nel sud. Oggi il presidente del Libano, Joseph Aoun, rispondendo ad una telefonata del segretario di stato americano Marco Rubio ha fatto suo un forte richiamo alla stabilità del Libano, alla sua indipendenza e alla sua sovranità su tutto il suo territorio, nonché al suo diritto naturale di determinare il proprio futuro.

Questa linea, però, si scontra con la realtà di un Paese che non dispone della forza necessaria per imporre da solo un nuovo equilibrio sul confine. L'esercito libanese è chiamato a rioccupare uno spazio politico e militare che negli anni è rimasto in larga parte nelle mani di Hezbollah, ma senza una copertura internazionale forte il rischio è di chiedergli più di quanto possa effettivamente reggere.

In questo quadro, i colloqui di Washington servono anche a proteggere Beirut dal collasso politico. La leadership libanese cerca di presentarsi come interlocutore responsabile, in grado di offrire stabilità e di evitare una nuova guerra totale, ma senza accettare una resa che verrebbe percepita internamente come una rinuncia alla sovranità. Hezbollah rimane il principale attore armato capace di influenzare il conflitto, anche dopo i colpi subiti negli ultimi mesi





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Libano Israele Hezbollah Diplomazia Guerra Cessate Il Fuoco Stabilità Sovranità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israele, escalation contro Hezbollah in LibanoOltre 30 morti nel Sud del Paese. Hamas conferma la morte del capo dell’ala armata. Tel Aviv rafforza l’aviazione militare

Read more »

Libano, macerie a Sidone dopo un raid israelianoMacerie, soccorritori al lavoro e ambulanze dopo un raid israeliano notturno su Sidone, nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha annunciato nuovi raid contro infrastrutture di Hezbollah...

Read more »

I pesanti raid aerei israeliani su Tiro in Libano, ci sono vittimeUn filmato girato da un testimone oculare giovedì ha immortalato il momento di un attacco israeliano contro presunte infrastrutture di Hezbollah nella città di Tiro, nel sud del...

Read more »

Il Libano martoriato attaccato da IsraeleDalla firma della tregua del 17 aprile oltre 600 persone uccise dai raid. Così Israele applica il modello Gaza. Case e villaggi demoliti dalle ruspe e nessun d…

Read more »