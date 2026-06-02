Il Libano riapre la linea ferroviaria Tripoli-Abboudieh dopo oltre 40 anni

Il Libano sta cercando di riaprire la linea ferroviaria Tripoli-Abboudieh, una delle più importanti tratte ferroviarie del paese, che è stata chiusa per oltre 40 anni a causa della guerra civile e del collasso della rete ferroviaria nazionale. Il progetto di riapertura della linea è inserito nel quadro del Corridoio ESCWA, un accordo regionale firmato dal Libano nel 2003 per collegare i paesi del Mashreq e del Golfo.

Il Libano sta cercando di riaprire la linea ferroviaria Tripoli-Abboudieh , una delle più importanti tratte ferroviarie del paese, che è stata chiusa per oltre 40 anni a causa della guerra civile e del collasso della rete ferroviaria nazionale.

La linea, lunga 35 chilometri, era stata acquistata nel 2004 e consegnata nel 2005, ma è stata lasciata a ruggine nel porto di Tripoli. Il progetto di riapertura della linea è inserito nel quadro del Corridoio ESCWA, un accordo regionale firmato dal Libano nel 2003 per collegare i paesi del Mashreq e del Golfo. L'obiettivo è quello di costruire corridoi integrati, stradali e ferroviari, per rendere più fluidi il commercio, il transito delle merci e la mobilità dei passeggeri.

Il progetto di riapertura della linea ferroviaria Tripoli-Abboudieh è visto come una tessera di una mappa logistica che il Libano vuole tornare a occupare dopo anni di marginalizzazione. Il Nord del Libano, in particolare, si propone come una piattaforma al servizio dei traffici verso la Siria e il più vasto spazio levantino.

La storia del Libano come paese che ha sviluppato una rete ferroviaria estesa per circa 408 km è un argomento forte per la visione di un futuro in cui la ferrovia torna a essere un elemento importante dell'economia nazionale. Tuttavia, la sfida è enorme, poiché la rete ferroviaria libanese è rimasta per decenni in uno stato di abbandono.

La chiusura della linea Beirut-Tripoli nel 1996 e la caduta in rovina di molte stazioni sono segni di una smobilitazione infrastrutturale che ha lasciato il sistema ferroviario ai margini della vita economica nazionale. Eppure, proprio questa condizione di degrado spiega perché il progetto venga considerato ancora utile. La riapertura della linea ferroviaria Tripoli-Abboudieh è un passo importante per il Libano per tornare a essere un paese con una rete ferroviaria funzionante e per ridurre la dipendenza dal trasporto stradale.

Il progetto è inserito nel quadro di una strategia più ampia per lo sviluppo dell'economia nazionale e per aumentare la competitività del paese nel mercato regionale





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