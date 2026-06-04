Il Libano tra cessate il fuoco e pressioni militari: Hezbollah respinge i negoziati

Il Libano si trova in una situazione esplosiva, con l'ipotesi di un cessate il fuoco che potrebbe entrare in vigore entro 24 ore e la prosecuzione delle operazioni militari nel sud. L'uccisione di un casco blu serbo e il ferimento di soldati spagnoli nella base di Marjayoun hanno riportato alla luce la fragilità della situazione. Il negoziato a Washington prevede il ripiegamento di Hezbollah a nord del fiume Litani e il passaggio di alcune aree sotto il controllo dell'esercito libanese, ma il movimento sciita respinge questa impostazione alla radice. La crisi nel sud del Libano continua a causare sofferenza tra le comunità locali, con ordini di sfollamento e attività economiche che non riescono a riprendere. La missione Unifil è al centro del dibattito sul destino del Libano meridionale, con l'Italia che ha svolto un ruolo di primo piano nella missione.

Il Libano sta vivendo un momento critico in cui la diplomazia sembra non riuscire a tenere il passo degli eventi. Da un lato, c'è l'ipotesi di un cessate il fuoco che potrebbe entrare in vigore entro 24 ore, dall'altro ci sono gli ordini di evacuazione israeliani, la prosecuzione delle operazioni militari nel sud e il netto rifiuto di Hezbollah , che ha definito 'una farsa' i negoziati diretti con Israele a Washington.

L'uccisione di un casco blu serbo della missione Unifil e il ferimento di soldati spagnoli nella base di Marjayoun, nel sud del Paese, hanno riportato alla luce la fragilità di una situazione che resta esplosiva, mentre l'Onu ha avviato un'indagine sull'attacco. La circostanza è ancora più grave perché la base colpita appartiene al settore orientale della missione, storicamente sotto forte responsabilità italiana, e dunque ogni colpo che cade lì tocca direttamente la presenza europea nel teatro libanese.

L'Onu non ha attribuito ufficialmente la responsabilità dell'attacco, ma la versione israeliana punta il dito contro Hezbollah sulla base della traiettoria dei proiettili, un elemento che alimenta subito la solita guerra delle narrazioni. In uno scenario del genere, la verità operativa conta quasi quanto la verità politica: chi ha sparato, in realtà, è solo la prima delle domande; la seconda è quanto ancora possa reggere il dispositivo internazionale in mezzo al fuoco incrociato.

L'asse della giornata resta il tavolo di Washington, dove si è discusso di un accordo tripartito che coinvolge Stati Uniti, Israele e Libano. Secondo la ricostruzione diffusa da Beirut, l'intesa prevederebbe il ripiegamento di Hezbollah a nord del fiume Litani e il passaggio di alcune aree pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Il presidente libanese, Joseph Aoun ha lasciato intendere che il cessate il fuoco potrebbe scattare in tempi brevissimi, presentando l'accordo come una possibilità concreta per fermare l'escalation.

Aoun insiste soprattutto su un punto: la garanzia americana. Nella sua lettura, il fatto che l'intesa sia sostenuta da Trump aumenta le probabilità che venga rispettata. È un passaggio politicamente rilevante, perché mostra quanto Beirut stia cercando di sfruttare il peso di Washington per trasformare un cessate il fuoco militare in un primo passo verso un riassetto più stabile del confine. Hezbollah però respinge questa impostazione alla radice.

Il leader del Partito di Dio, Naim Qassem ha definito 'una farsa' i colloqui diretti tra Israele e Libano, contestando la logica stessa del negoziato e ribadendo che prima deve ritirarsi totalmente l'esercito israeliano. Per il movimento sciita, l'idea di discutere mentre Israele continua a esercitare pressione militare è inaccettabile, perché rovescia i rapporti di forza e trasforma il Libano nella parte che deve cedere per prima.

Non è solo retorica, ma una linea politica che punta a impedire qualsiasi accordo percepito come separato dal problema del ritiro israeliano e dal tema della sovranità libanese. Hezbollah cerca così di presentarsi come il soggetto che impedisce una pace sbilanciata, ma allo stesso tempo si pone come ostacolo a un'intesa che, almeno sulla carta, potrebbe ridurre la violenza immediata. Sul terreno, intanto, il sud del Libano continua a essere sottoposto a una forte pressione.

Israele ha diffuso ordini di sfollamento per le aree a sud del fiume Zahrani, ampliando di fatto la zona considerata pericolosa e costringendo molte famiglie a lasciare i villaggi o a non rientrare. La linea dello Zahrani segna uno spostamento profondo della crisi, perché porta l'area di insicurezza molto più in profondità dentro il territorio libanese, con un effetto immediato sulla vita civile.

Le comunità del sud restano sospese tra paura e attesa, con scuole, case e attività economiche che non riescono a riprendere davvero. Il risultato è un Paese che continua a vivere in una condizione di emergenza intermittente, dove ogni tentativo di ritorno alla normalità viene frenato dalla possibilità di nuove escalation. La crisi attuale riaccende anche il dibattito sul destino di Unifil, una missione che ha segnato per decenni il rapporto tra il Libano meridionale, Israele e la comunità internazionale.

Il mandato è stato prolungato fino alla fine del 2026 e poi dovrebbe avviarsi un ritiro ordinato e sicuro, in un quadro che riflette sia le pressioni internazionali sia la difficoltà di mantenere un presidio efficace sul terreno. Per l'Italia, che nel corso degli anni ha svolto un ruolo di primo piano nella missione, questa fase finale non è solo una questione militare, ma anche diplomatica e simbolica. La crisi non riguarda soltanto il confine.

Il negoziato tocca anche il cuore della politica libanese, perché mette in discussione il rapporto tra lo Stato e Hezbolla





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