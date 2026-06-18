Il libro di Vance: tra conversione cattolica e narrazione politica per la corsa al 2028

Il vicepresidente J.D. Vance pubblica un'autobiografia spirituale che è anche un'abile operazione politica. Tra miracoli, predestinazione e riferimenti al cattolicesimo, il testo prepara la strada a una candidatura presidenziale e sfrutta il revival religioso negli Usa per legittimare le politiche trumpiste

Il libro di J.D. Vance , vicepresidente degli Stati Uniti scelto da Donald Trump per il secondo mandato, si intitola "E allora assaggiamo questo frutto" e prende il nome da un versetto evangelico del Discorso della Montagna che l'autore cita ripetutamente: "Li conoscerete per i loro frutti".

L'opera non è solo un'autobiografia spirituale che racconta la sua conversione al cattolicesimo avvenuta nel 2019, ma anche un poderoso strumento di narrazione politica costruito per plasmare la realtà e preparare il terreno a una possibile candidatura presidenziale nel 2028. Vance intesse una trama ricca di eventi presentati come miracolosi o soprannaturali - da un incidente stradale a un bicchiere di vino che si schianta a terra in un bar, fino a un'esperienza in una cattedrale vuota in Borgogna - per costruire l'immagine di un uomo predestinato, un narratore che usa il linguaggio del sacro per rivolgersi a un'America sempre più religiosa.

La sua storia personale, Infatti, è accuratamente confezionata: un'infanzia segnata dalla povertà e dalla dipendenza della madre, la laurea in legge a Yale, l'incontro con il mentore Peter Thiel, miliardario fondatore di Palantir, che gli insegna che si può essere cristiani e intelligenti, e che diventa il suo principale finanziatore. Tuttavia, il libro va ben oltre il racconto individuale.

È un'operazione politica di ampio respiro che sfrutta la rinascita del cattolicesimo negli Stati Uniti - un "grande momento" come scrivono commentatori del New York Times - per legittimare le politiche dell'amministrazione Trump, inclusa la guerra in Iran, e per rispondere alle critiche della Chiesa. Vance descrive i colloqui con i diplomatici vaticani, guidati dal cardinale Pietro Parolin, come "sconcertanti" perché troppo vaghi e pieni di cliché, pur riconoscendo il diritto degli Usa a controllare i confini.

Il testo, quindi, diventa un manifesto che fonde fede, nazionalismo e identità, dove il Sacro Cuore di Gesù - che Trump ha consacrato come nazione in occasione del suo compleanno, anticipando il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza - diventa simbolo di un'America eletta. La narrazione di Vance, appresa durante il suo servizio come addetto alle pubbliche relazioni tra i Marines in Iraq, trasforma esperienze personali in metafore universali, oscillando tra il concavo e il convetto della comunicazione, per plasmare un futuro in cui chi controlla lo storytelling controlla il potere.

Il libro è quindi la mela dell'albero della conoscenza del bene e del male: chi ne sceglie il frutto deve sapere che, come ogni impero e ogni rivoluzione, questa storia nasce da una grande favola raccontata per rivelare una verità più profonda, o forse solo per conquistare il domani





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