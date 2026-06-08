Il volume raccoglie interviste e dialoghi che il noto psicoanalista ha condotto nel corso della sua carriera, offrendo al lettore una panoramica completa sulla sua formazione e sulla sua opera. Il libro affronta temi fondamentali come i legami familiari, il disagio contemporaneo, la formazione psicoanalitica e l'esperienza televisiva. Recalcati si confronta anche con grandi maestri della psicoanalisi come Freud e Lacan, e riflette sul ruolo della pratica e della teoria nella sua disciplina. Intanto, nel mondo della finanza, si sta assistendo a un grande riassetto, con l'operazione di Intesa Sanpaolo e Bper per la presa del Montepaschi che sembra la più solida. Tuttavia, la concorrenza sembra essere un problema trascurato in questo processo.

Il libro più importante di Massimo Recalcati , 'Lo splendore e la polvere. Interviste e dialoghi', edito da Feltrinelli, è finalmente uscito e ha già suscitato grande interesse tra i lettori.

Questo volume raccoglie interviste e dialoghi che il noto psicoanalista ha condotto nel corso della sua carriera, offrendo al lettore una panoramica completa sulla sua formazione e sulla sua opera. Ma non si tratta solo di un'opera autobiografica: l'intervista, se ben condotta, è in grado di far emergere aspetti dell'interlocutore che altrimenti potrebbero rimanere in ombra.

Inoltre, il libro affronta temi fondamentali come i legami familiari, il disagio contemporaneo, la formazione psicoanalitica e l'esperienza televisiva. Recalcati si confronta anche con grandi maestri della psicoanalisi come Freud e Lacan, e riflette sul ruolo della pratica e della teoria nella sua disciplina. Il libro si conclude con una riflessione sullo splendore che può emergere dalla polvere, invitando il lettore a guardare oltre le apparenze e a scoprire la bellezza nascosta nella vita quotidiana.

Intanto, nel mondo della finanza, si sta assistendo a un grande riassetto, con l'operazione di Intesa Sanpaolo e Bper per la presa del Montepaschi che sembra la più solida. Tuttavia, la concorrenza sembra essere un problema trascurato in questo processo





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