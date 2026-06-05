Il linfoma di Hodgkin: cosa sapere e come prevenirlo

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico che colpisce soprattutto giovani adulti e over 60. Ecco cosa sapere sulla malattia e come prevenirla.

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico che colpisce soprattutto giovani adulti e over 60. Dall'ingrossamento dei linfonodi ai sintomi sistemici, fino alle terapie più innovative, ecco cosa sapere su una malattia che oggi presenta elevate probabilità di guarigione grazie ai progressi della ricerca e dell'immunoterapia.

Oggi, grazie a diagnosi più precoci e a trattamenti sempre più efficaci e mirati, le probabilità di guarigione sono molto elevate, soprattutto nelle persone più giovani. Nonostante ciò, ricevere una diagnosi di linfoma resta un evento che suscita preoccupazione e molte domande. Quali sono i sintomi a cui prestare attenzione? Chi è più a rischio?

E quali sono le cure oggi disponibili? Il linfoma di Hodgkin è una malattia relativamente rara, con circa quattro nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Ha però una caratteristica peculiare: presenta due picchi di incidenza. Il primo interessa i giovani adulti tra i 20 e i 30 anni, il secondo le persone oltre i 60 anni.

Gli uomini risultano leggermente più colpiti rispetto alle donne. Le persone con un sistema immunitario debole o compromesso sono più a rischio di sviluppare il linfoma di Hodgkin. Tra i fattori di rischio ci sono anche le infezioni virali, come l'HIV, e le condizioni autoimmuni. Il linfoma di Hodgkin può essere diagnosticato con una biopsia, che consiste nel prelievo di un campione di tessuto da analizzare al microscopio.

Una volta confermata la presenza del tumore, è necessario stabilirne l'estensione attraverso la cosiddetta staging, una fase essenziale che permette di individuare le aree coinvolte dalla malattia e di pianificare il trattamento più appropriato. Le linee generali del percorso diagnostico sono descritte anche da associazioni di pazienti e da organizzazioni sanitarie. Negli stadi più avanzati possono essere utilizzati protocolli terapeutici più intensivi.

Alla chemioterapia viene spesso associata la radioterapia, che aiuta il sistema immunitario a riconoscere e combattere il tumore in maniera più efficace. Le più recenti evidenze cliniche e gli aggiornamenti terapeutici sono disponibili anche sul sito della società oncologica. L'introduzione di protocolli terapeutici sempre più efficaci e delle nuove immunoterapie ha cambiato radicalmente la prognosi della malattia, offrendo a molti pazienti concrete possibilità di guarigione e una qualità di vita sempre migliore dopo le cure





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