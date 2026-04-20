Il Lione vola sulle ali dell'entusiasmo: la corsa Champions riparte da Fonseca ed Endrick

Dopo una profonda crisi, il Lione ritrova compattezza e risultati, rientrando prepotentemente nella lotta per un posto in Champions League grazie alla guida di Fonseca e alla crescita di Endrick.

Il calcio è una disciplina che vive di cicli repentini, dove la differenza tra una crisi irreversibile e una rinascita trionfale è spesso racchiusa in soli novanta minuti. È esattamente quanto sta accadendo al Lione , una formazione che nel giro di pochissimi giorni è riuscita a invertire una rotta che sembrava segnata verso il baratro.

Dopo aver incassato l'amara eliminazione dall'Europa League e dalla Coupe de France, il club transalpino ha saputo reagire con una forza d'animo sorprendente, conquistando vittorie pesanti contro Lorient e, soprattutto, contro il Paris Saint-Germain. Questi successi non rappresentano soltanto punti in classifica, ma certificano la solidità ritrovata di un gruppo che era finito sotto il mirino della critica. Il terzo posto a quota 54 punti, ottenuto grazie al vantaggio negli scontri diretti sul Lilla, proietta ora la squadra in una posizione di estremo prestigio, riaccendendo i sogni Champions in un finale di stagione che si prospetta infuocato e denso di insidie. Il merito di questa metamorfosi è in gran parte da attribuire a Fonseca, un allenatore che ha saputo resistere alle pressioni esterne senza ricorrere a inutili polemiche, preferendo parlare attraverso il lavoro tattico sul campo. Le scelte tecniche coraggiose, incluse alcune panchine punitive necessarie per richiamare i singoli all'ordine, hanno restituito equilibrio e compattezza a un organico che sembrava aver smarrito la propria identità. In questo contesto di rinascita, spicca la figura di Endrick, il giovane talento brasiliano che, dopo una fase di appannamento, è tornato a brillare proprio sul palcoscenico più prestigioso, quello del Parc des Princes. Con una prestazione impreziosita da un gol e un assist, il ragazzo ha dimostrato di aver fatto tesoro dei consigli del tecnico, trasformando la fiducia in risultati concreti. La sua crescita è monitorata con estremo interesse non solo dal club detentore del suo cartellino, ma anche dalla nazionale verdeoro, che vede in lui un prospetto pronto per le grandi ribalte internazionali. Tuttavia, la sfida più grande per il Lione inizia adesso. La classifica, sebbene incoraggiante, è estremamente corta, con Rennes, Marsiglia e Monaco che incalzano a pochi passi di distanza. Il calendario non concede margini di errore e la stanchezza fisica inizierà a pesare in maniera determinante nelle prossime giornate. Ogni singolo passo falso potrebbe compromettere il lavoro svolto finora, rendendo ogni gara una vera e propria finale. Fonseca è ben consapevole che la continuità di rendimento sarà l'unica vera discriminante per raggiungere l'obiettivo stagionale. La squadra deve dimostrare di aver metabolizzato la lezione delle settimane buie e di possedere quella maturità necessaria per gestire le pressioni del rush finale. La tifoseria, finalmente tornata a sognare in grande, attende ora che il gruppo confermi sul rettangolo verde di aver intrapreso la strada giusta, trasformando questa insperata risalita in una storica conquista europea che possa dare ulteriore lustro al progetto tecnico avviato in estate





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