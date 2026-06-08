Il look di Beatrice Borromeo al Gran Premio di Monaco 2026: chemisier prato fiorito e Lady Dior

Beatrice Borromeo ha scelto un abito chemisier prato fiorito per la finale del Gran Premio di Monaco 2026, accompagnato da una Lady Dior in paglia intrecciata con lavorazione Vienna.

Beatrice Borromeo con l'abito chemisier a tema floreale e la borsa iconica di Dior : il look per la finale del Gran Premio di Monaco 2026.

Dopo il mini chemisier a righe e fiori scelto per le qualifiche, che evocava con leggerezza l'eleganza spensierata della Costa Azzurra degli anni 60, per il Gran Premio di Monaco 2026 Beatrice Borromeo ha cambiato registro. Meno sbarazzina, più classica. Meno riviera rétro, più grande tradizione dell'alta moda francese. E ancora una volta, a guidare questa narrazione è stata Dior.

Beatrice Borromeo con l'abito chemisier prato fiorito: tutti i dettagli del look Dior al Gran Premio di Monaco 2026 Presente sugli spalti del circuito monegasco per assistere alla gara che ha consacrato la vittoria di Kimi Antonelli, il giovane pilota italiano della Mercedes, Beatrice Borromeo ha scelto un abito che sembra appartenere a quell'immaginario di eleganza senza tempo che la maison fondata da continua a custodire. Se il look del giorno precedente raccontava una principessa contemporanea in vacanza sulla Riviera, quello di oggi parla invece di una figura più composta e quasi cinematografica, che richiama la silhouette femminile resa celebre dal New Look del 1947.

La costruzione dell'abito segue infatti una linea estremamente classica: corpetto asciutto, scollatura a camicia, vita segnata e ampia gonna midi che si apre con grazia attorno alla figura. Una silhouette che continua a esercitare un fascino particolare perché riesce a essere romantica senza risultare nostalgica e raffinata senza apparire distante. Anche questa volta, però, Beatrice Borromeo non ha rinunciato alla dimensione bucolica che sembra aver accompagnato il suo intero weekend monegasco.

Se ieri il riferimento floreale appariva più grafico e decorativo, oggi diventa quasi naturalistico. Sul tessuto bianco dell'abito sbocciano piccoli fiori color pastello, disseminati come in un prato primaverile. Non una fantasia invasiva, ma una costellazione di delicati punti colore che emerge con discrezione, lasciando che sia la leggerezza dell'insieme a parlare.

È un esercizio di eleganza molto contemporaneo: la stampa floreale non viene utilizzata come elemento romantico in senso tradizionale, ma come dettaglio che introduce movimento e profondità, evocando un paesaggio più che una decorazione. Un approccio che Dior sta esplorando da tempo e che trova in Beatrice Borromeo una delle sue interpreti più convincenti. Gli accessori confermano la volontà di costruire un racconto coerente.

Alla scollatura dell'abito si sovrappongono due collane: un medaglione dorato con motivo floreale e un pendente impreziosito da tre pietre verdi che sembrano raccogliere e amplificare le sfumature vegetali disseminate sulla stoffa. Piccoli dettagli che arricchiscono il look senza interromperne la delicatezza. Ai piedi ritornano le décolleté color azzurro polvere già viste nelle ore precedenti. Il modello peep-toe, completato da un piccolo fiocco, aggiunge una nota rétro che dialoga perfettamente con la silhouette dell'abito.

È una scarpa che appartiene a un'altra epoca ma che, proprio per questo, appare sorprendentemente attuale in un momento in cui la moda guarda sempre più spesso agli archivi per trovare nuove forme di eleganza. A completare il look, la Lady Dior in paglia intrecciata con lavorazione Vienna, probabilmente l'accessorio che più di ogni altro sintetizza lo spirito di questa apparizione.

La struttura iconica della borsa incontra infatti un materiale naturale e vacanziero, mentre alcune margherite fresche applicate ai manici trasformano il modello in un piccolo esercizio di poesia sartoriale





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