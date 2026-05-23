La Liga si è chiusa con la retrocessione del Maiorca e del Girona, mentre il Getafe ha ottenuto la qualificazione per la Conference League.
Il Maiorca di Muriqi retrocede in Segunda Division a causa del peggior rendimento negli scontri diretti. La formazione isolana ha chiuso il campionato al terzultimo posto con 42 punti, ovvero gli stessi di Osasuna e Levante.
La classifica avulsa salva Osasuna e Levante condannando invece Muriqi e compagni. Saluta la Liga anche il Girona, che non è andata oltre l'1-1 casalingo contro l'Elche e ha chiuso il campionato al penultimo posto con 41 punti. Il Getafe, invece, si è imposto con il risultato di 1-0 nei confronti dell'Osasuna e chiude il campionato al settimo posto finale, staccando così il pass per la prossima edizione della Conference League
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