Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Il Maiorca di Muriqi retrocede in Segunda Division

Calcio News

Il Maiorca di Muriqi retrocede in Segunda Division
MaiorcaMuriqiGirona
📆5/23/2026 9:48 PM
📰GoalItalia
22 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 63%

La Liga si è chiusa con la retrocessione del Maiorca e del Girona, mentre il Getafe ha ottenuto la qualificazione per la Conference League.

Il Maiorca di Muriqi retrocede in Segunda Division a causa del peggior rendimento negli scontri diretti. La formazione isolana ha chiuso il campionato al terzultimo posto con 42 punti, ovvero gli stessi di Osasuna e Levante.

La classifica avulsa salva Osasuna e Levante condannando invece Muriqi e compagni. Saluta la Liga anche il Girona, che non è andata oltre l'1-1 casalingo contro l'Elche e ha chiuso il campionato al penultimo posto con 41 punti. Il Getafe, invece, si è imposto con il risultato di 1-0 nei confronti dell'Osasuna e chiude il campionato al settimo posto finale, staccando così il pass per la prossima edizione della Conference League

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

GoalItalia /  🏆 26. in İT

Maiorca Muriqi Girona Getafe Conference League

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Risarcimento da 1 milione per la morte di Martina Rossi. “Sarà devoluto a chi è in difficoltà”Risarcimento da 1 milione per la morte di Martina Rossi. “Sarà devoluto a chi è in difficoltà”La ragazza precipitò il 3 agosto 2011 dal sesto piano di un hotel di Palma di Maiorca, mentre tentava di sfuggire a una violenza sessuale. Il padre, dopo la de…
Read more »

Renault punta su Twingo e sulle icone del passato: elettrico cresce più del previstoRenault punta su Twingo e sulle icone del passato: elettrico cresce più del previstoRenault continuerà a puntare sulle proprie icone storiche per sostenere la crescita dell'elettrico in Europa, senza trasformare però il 'neo-retrò' in una formula ripetitiva. (ANSA)
Read more »

Ultime notizie della Liga: risultati europei e lotta salvezzaUltime notizie della Liga: risultati europei e lotta salvezzaLa Liga ha consegnato gli ultimi verdetti europei e quelli amarissimi della lotta salvezza. Il Real Madrid vince la Champions League e il Barcellona viene sconfitto, mentre l'attenzione era concentrata sulle zone calde della classifica. Il Celta Vigo festeggia l'accesso all'Europa League, mentre il Maiorca e il Girona retroceso in Segunda Division.
Read more »



Render Time: 2026-05-24 00:47:54