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Il mal di testa digitale: un problema crescente tra i giovani

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Il mal di testa digitale: un problema crescente tra i giovani
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📆6/19/2026 8:10 AM
📰IOdonna
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Il mal di testa associato ai dispositivi digitali è un problema crescente tra i giovani. Secondo la Società Italiana di Pediatria, il 15% dei bambini e adolescenti soffre di cefalea digitale. La dottoressa Elena Bozzola spiega che l'uso prolungato degli schermi può causare mal di testa, difficoltà ad addormentarsi e peggioramento della qualità del sonno. I genitori possono fare una grande differenza limitando l'uso dei dispositivi digitali e incoraggiando i figli a utilizzare i dispositivi in modo responsabile.

Tra i giovani, il mal di testa è sempre più frequente e spesso è causato dall'uso prolungato e improprio degli schermi. Secondo la dottoressa Elena Bozzola della Società Italiana di Pediatria, il mal di testa associato ai dispositivi digitali, noto come cefalea digitale , interessa fino al 15% dei bambini e adolescenti.

Questo tipo di mal di testa è causato dall'uso prolungato degli schermi, che può rendere più difficile addormentarsi e peggiorare la qualità del sonno. La dottoressa Bozzola spiega che l'abitudine di lasciare acceso il dispositivo sul comodino è sempre più diffusa tra i ragazzi, che hanno paura di perdersi notifiche, aggiornamenti e messaggi.

Inoltre, passare molte ore con il collo piegato sullo smartphone può causare la 'text neck', ovvero una nota lombalgia causata dall'uso problematico dei dispositivi digitali. La dottoressa Bozzola sottolinea che è importante limitare l'uso dei dispositivi digitali, soprattutto durante la notte, e incoraggiare i genitori a essere modelli digitali positivi.

Inoltre, è importante coinvolgere i genitori nella vita digitale dei figli e incoraggiare loro a utilizzare i dispositivi in modo responsabile. Lo studio della Società Italiana di Pediatria ha selezionato 78 studi tra i più significativi e ha fatto il punto: nessun dispositivo sotto i 2 anni, uso molto limitato e sempre mediato dai 2 ai 5 anni. Massimo 1 ora al giorno in età prescolare, 1-2 ore in età scolare, evitando l'utilizzo serale.

E stop totale alla sera nell'ora prima di dormire. I genitori possono fare una grande differenza limitando le interferenze digitali nelle relazioni e mostrando ai figli l'importanza di utilizzare i dispositivi in modo responsabile. La dottoressa Bozzola conclude che i genitori devono cercare di essere modelli digitali positivi e incoraggiare i figli a utilizzare i dispositivi in modo responsabile

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