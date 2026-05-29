Il malore di Sinner al Roland Garros: i rischi del colpo di calore e l'importanza dell'idratazione

Analisi medica dei sintomi accusati da Jannik Sinner durante il match al Roland Garros: meccanismi fisiologici del colpo di calore, consigli di prevenzione e rischi per la salute legati alle ondate di calore estremo.

Il match di Jannik Sinner al Roland Garros ha evidenziato sintomi preoccupanti: un improvviso rallentamento nei movimenti, difficoltà nel servizio, crampi, nausea e una sensazione di svenimento.

Se osservati dall'esterno, questi segnali potrebbero sembrare un semplice calo fisico, ma in realtà nascondono un meccanismo fisiologico preciso. Secondo il dottor Morello, quando il corpo non riesce a dissipare il calore prodotto dallo sforzo e dall'ambiente esterno, si può verificare un colpo di calore. La pressione tende ad abbassarsi, aumenta la frequenza cardiaca e, a un certo punto, l'organismo non riesce più a compensare.

Nel tennis, disciplina che richiede precisione assoluta, anche una lieve alterazione diventa immediatamente visibile: si riducono i tempi di reazione, compaiono rallentamenti, difficoltà nel servizio e perdita di lucidità. Il problema va affrontato abbassando la temperatura con ventilazione, acqua o ghiaccio e reintegrando liquidi e sali minerali.

Tuttavia, durante una partita agonistica, è molto difficile compensare perdite così importanti con il semplice bere. La soluzione più efficace sarebbe l'idratazione endovenosa, ma è incompatibile con i tempi di una competizione. A volte basta mettersi in piedi perché la pressione crolli. Perdere uno o due chili in pochi giorni durante il caldo significa che si sta perdendo acqua.

Nei pazienti che assumono diuretici o antipertensivi, questo può essere un campanello d'allarme importante. L'idratazione è fondamentale, ma non bisogna mai sospendere autonomamente i farmaci. Il vero problema sta nel riuscire a intervenire prima di arrivare in pronto soccorso, quando il quadro è già conclamato. Quando il paziente arriva in ospedale, l'idratazione con flebo e sali minerali viene effettuata, ma è già tardi rispetto alla fase iniziale.

Oltre al caso Sinner, il caldo estremo rappresenta un'emergenza sanitaria. Le ondate di calore possono causare colpi di calore, congestioni e gravi conseguenze sul corpo umano. L'estate 2023 ha registrato oltre 12.000 decessi in Italia e quasi 48.000 in Europa a causa del caldo. Sono particolarmente a rischio anziani, bambini, persone con patologie croniche e lavoratori all'aperto.

La prevenzione passa attraverso un'adeguata idratazione, il rispetto delle terapie farmacologiche e la conoscenza dei segnali di allarme. Un altro aspetto riguarda la gestione dello stress: il mental coach di Sinner ha parlato della Teoria Polivagale, un modello neuroscientifico che collega ansia, emozioni e percezione del pericolo alle reazioni fisiologiche del corpo. Secondo questa teoria, si può 'hackare' il sistema nervoso per modulare le risposte allo stress, un elemento che potrebbe aver contribuito alla resilienza del tennista in campo





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