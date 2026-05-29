Il manager di On, Caspar Coppetti, polemizza sul lavoro e lo sfruttamento

Il manager di On, Caspar Coppetti, ha dichiarato di lavorare 80 ore a settimana, suscitando polemiche e preoccupazioni tra i psicologi del lavoro.
Il manager di On, Caspar Coppetti , ha dichiarato di lavorare 80 ore a settimana, suscitando polemiche e preoccupazioni tra i psicologi del lavoro . Secondo Coppetti, la settimana è fatta di 80 ore e non riesce a rilassarsi per il resto del tempo.
Tuttavia, l'ufficio stampa di On ha definito le sue parole come 'semplici e scherzose provocazioni'. Questo non è il primo caso in cui il patron si mette in situazioni scomode, come quando si è battuto per ottenere l'approvazione per il marchio 'Made in Switzerland' sui propri prodotti. Il paradosso è che le calzature sportive di On sono prevalentemente prodotte in Cambogia e Vietnam, ma l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha deciso di riconoscerlo comunque come patrimonio del territorio elvetico.
Questo ha creato non pochi dubbi tra la concorrenza e gli acquirenti. La questione del lavoro e dello sfruttamento è un tema molto sentito in questi giorni, soprattutto dopo le parole di Coppetti. Alcuni psicologi del lavoro si sono espressi sulla questione, sottolineando l'importanza di un equilibrio tra lavoro e vita personale. La polemica è stata alimentata anche dalle parole di Coppetti, che ha dichiarato di lavorare 12 ore al giorno, tutti i giorni.
Questa affermazione ha fatto storcere il naso a chi si batte e lotta da anni contro lo sfruttamento sul lavoro. L'ufficio stampa di On ha cercato di calmare le acque, definendo le parole di Coppetti come 'semplici e scherzose provocazioni'.
Tuttavia, la questione del lavoro e dello sfruttamento rimane un tema molto sentito in questi giorni
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