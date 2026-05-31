Il manager turco Ulas Demir fermato per sfruttamento dei lavoratori indiani

Il manager turco Ulas Demir è stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre stava per imbarcarsi su un volo per Istanbul insieme alla moglie. Il manager 47enne risulta indagato nell'inchiesta per caporalato aperta dalla Procura di Milano in relazione alla costruzione del consolato statunitense nel capoluogo lombardo.

Il manager turco Ulas Demir , responsabile della divisione italiana del colosso Caddell Construction , è stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre stava per imbarcarsi su un volo per Istanbul insieme alla moglie.

Il manager 47enne risulta indagato nell'inchiesta per caporalato aperta dalla Procura di Milano in relazione alla costruzione del consolato statunitense nel capoluogo lombardo. Secondo quanto emerso dalle indagini, nel maxi-cantiere in piazzale Accursio, dove dovrebbe sorgere l'opera da 351 milioni di dollari su un'area di 40mila metri quadrati, sarebbero stati impiegati o perai indiani reclutati in patria, costretti a pagare un pizzo di 5mila euro per ottenere i documenti e poi sfruttati con stipendi da fame: paghe di 2 euro l'ora, cui venivano perfino sottratte le spese per dormire e mangiare.

Demir, iscritto nel registro degli indagati insieme alla stessa Caddell Construction (finita sott'accusa in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti e commissariata d'urgenza) avrebbe acquistato il biglietto aereo il 30 maggio. Il giorno dopo la notifica del decreto dei pm Mauro Clerici e Paolo Storari di controllo giudiziario del ramo italiano della Caddell. Una condotta che secondo gli inquirenti configura un pericolo di fuga concreto, chiaro e imminente.

L'uomo è stato condotto in carcere a Bergamo, in attesa della convalida del fermo da parte del gip. Il manager turco è accusato di aver sfruttato i lavoratori indiani con stipendi da fame, paghe di 2 euro l'ora, e di averli costretti a pagare un pizzo di 5mila euro per ottenere i documenti. L'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Milano in relazione alla costruzione del consolato statunitense nel capoluogo lombardo.

Il maxi-cantiere in piazzale Accursio dovrebbe sorgere sull'area di 40mila metri quadrati e costa 351 milioni di dollari





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